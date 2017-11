Velez-Zuzulová pokračuje v rehabilitácii, rozhodne chce stáť na štarte olympijského slalomu

LYON 3. novembra (WebNoviny.sk) – Magnetická rezonancia operovaného kolena a vzápätí súhlasné stanovisko od lekára na pokračovanie v tréningu, taký bol piatkový predpoludňajší program slovenskej slalomárky Veroniky Velez-Zuzulovej na klinike vo francúzskom Lyone.

Druhá žena uplynulej slalomovej sezóny vo Svetovom pohári sa začiatkom septembra počas prípravy v argentínskom stredisku Ushuaia vážne zranila a s pretrhnutým predným skríženým väzom v pravom kolene musela na operačný stôl. Francúzsky lekár Bertand Sonnery-Cottet jej v čase nepohody vlial nádej, že minimálne druhá polovica olympijskej sezóny s vrcholom v Pjongčangu nemusí byť stratená.

Päť týždňov rehabilitácie

„Lekár skonštatoval, že som pripravená na to, aby som začala trénovať. Som šesť týždňov po operácii a nepovedala by som, že sa čas vliekol. Mám skôr pocit, že som sa nezastavila. Iba týždeň po operácii som nič nerobila, potom som už začala cvičiť. Z kolotoča som až tak nevystúpila, päť týždňov som trávila rehabilitáciou celé dni, iba víkendy som mala voľné,“ uviedla Veronika Velez-Zuzulová pre agentúru SITA.

Na otázku, kedy prichádza do úvahy príprava na lyžiach, stabilná členka užšej slalomovej špičky obozretne odvetila: „Na lyže to ešte nie je, zatiaľ budem trénovať kondične. Postupne budem zachádzať do extrémnych situácií s kolenom a potom sa uvidí. Prvého decembra mám ďalšiu kontrolu. Tá rozhodne o tom, či budem môcť ísť na lyže alebo nie. Doteraz išlo všetko podľa plánu, uvidíme, či to tak bude aj pokračovať. Verím, že bude.“

Cieľ má v hlave

Návrat do súťažného diania 33-ročná Bratislavčanka s francúzskym bydliskom nosí v hlave od prvej chvíle po zranení, ale zatiaľ nechce s bubnom na zajace. „Svoj cieľ v hlave mám. Viem, na ktoré preteky by som chcela nastúpiť, len to nechcem zakríknuť, preto si to v tejto chvíli nechám pre seba,“ rozlúčila sa Velez-Zuzulová. Na tému návratu už skôr pre rôzne médiá viackrát zopakovala: „Rozhodne chcem byť 14. februára na štarte olympijského slalomu.“

Slalomová sezóna v ženskom kolotoči SP sa začne v druhý novembrový víkend (11. 11.) pretekmi vo fínskom Levi. Pokračovať sa bude 26. 11. v americkom Killingtone a pred Vianocami si elitné slalomárky vyskúšajú svoje umenie vo francúzskom Courcheveli (20. 12.). V „starom“ roku bude v ženskom slalomovom programe SP ešte rakúsky Lienz (29. 12.).