Velez-Zuzulová zhodnotila svoje vystúpenia na ZOH, v plánovanej knihe si nedá servítku pred ústa

JANGPCHJONG 24. februára (WebNoviny.sk) – Všetko má svoj koniec a súťažná kariéra zjazdárky Veroniky Velez-Zuzulovej už tiež patrí do tejto kategórie.

Jej posledná jazda nebola víťazná. Podľahla Nemke Lene Dürrovej v paralelnej slalomovej jazde v rámci tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Nemci napokon potvrdili úlohu rebríčkových favoritov a Slovákov zdolali, aj keď len vďaka lepším časom najlepšieho muža a ženy, na jazdy to bolo 2:2.

„Snažila som sa zajazdiť čo najrýchlejšie. Nemci zvolili takú taktiku, že najrýchlejších pretekárov postavili na našich slabších. Bolo to ťažké. Každý kto to pozerá, vidí, že každý tím sa pripravil na súťaž výborne. Úroveň je oveľa vyššia ako kedysi a ten pocit, že je to olympiáda, každý sa pripravil o to zodpovednejšie. Nemáme sa začo hanbiť. Každý sa snažil urobiť maximum,“ hodnotila Veronika Velez-Zuzulová. Neskôr ju pred televíznymi kamerami premohli emócie a rozplakala sa. „Bude mi to všetko veľmi chýbať,“ vravela cez plač.

Nemohla sa réalne porovnávať s najlepšími

Zažila osem svetových šampionátov a štvoro zimných olympijských hier. Medailu z nich nemá, ale viackrát bola veľmi blízko. Najbližšie v Beaver Creeku 2015, kde skončila štvrtá. Vo Svetovom pohári za 17 rokov vďaka tvrdej práci vybojovala 5 víťazstiev a 30 pódiových umiestnení. Odmenou jej boli dve druhé a jedno tretie miesto v celkovom sezónnom hodnotení Svetového pohára v slalome. „Pocity po posledných pretekoch? Hodnotiť to teraz nebudem. Dvoma vetami by som to aj tak nedala. Moje rozhodnutie napísať knihu je o tom, že rada by som to už konečne napísala bez diplomacie a servítky pred ústami. Moje zhodnotenie si každý prečíta, kto bude mať záujem,“ odkázala Velez-Zuzulová.

Jej olympijský výsledok z Pjongčangu nie je taký, aký si predstavovala. Zo 17. miesta v slalome a rozlúčke v osemfinále tímovej súťaži by bola sklamaná v prípade, že by na ZOH pricestovala v topforme a najmä zdravá a dostatočne vytrénovaná. Septembrové ťažké zranenie kolena na sústredení v Argentíne jej však urobilo vážny škrt cez plány. Do prípravy a rehabilitácie dala všetko, ale v centre zjazdového lyžovania v Jangpchjongu sa reálne nemohla porovnávať s najlepšími.

Tímová súťaž je nevyspytateľná

„Trénovala som tri dni na tímovú súťaž. Ale celkovo, keď to zrátam, pred olympiádou som mala možno dvadsať dní tréningu na lyžiach, čo je veľmi málo. Ľudia si povedia, načo som sem vôbec išla, ale to asi nikto nepochopí. To pochopím len ja a ten, čo sa zranil podobne ako ja a vie, čo je to lyžovať po štyroch mesiacoch na takejto úrovni,“ uviedla Velez-Zuzulová.

Tridsaťtriročná slalomová stálica ostatných 10 rokov odpovedala aj na otázku, či si pred poslednou jazdou kariéry uvedomovala, že sa blíži súťažný koniec. „Špeciálne som si to neuvedomovala. Snažila som sa len pripraviť zodpovedne. Nebrala som to tak, že sú to posledné preteky. Vnímala som to ako bežnú súťaž, tak som sa správala a tak som sa aj pripravovala. Som rada, že som mala možnosť pretekať sa s týmto tímom.“

Vlani na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom St. Moritzi bola členkou strieborného slovenského družstva, teraz v Jangpchjongu tesne nepostúpila do štvrťfinále. „Tímová súťaž je nevyspytateľná. A či si tú medailu s odstupom času viac vážim? Budem rada, keď sa v budúcnosti slovenská medailová radosť ešte zopakuje. Prajem to mladým pretekárom, aby to bola ich motivácia. Je úžasné mať tímovú súťaž v individuálnom športe ako my,“ skonštatovala Velez-Zuzulová.

Preteky v exhibičnom štýle

Na dlhoročnú členku svetovej slalomovej špičky čakajú ešte záverečné preteky kariéry v rámci Svetového pohára v nemeckom Ofterschwangu (10.3.), tam sa však bude spúšťať z kopca už len v exhibičnom štýle. „Nebudem sa už pripravovať ako na preteky. Na tú jazdu, čo tam potrebujem, mi veľký tréning netreba. Rodina sem neprišla, budú môcť prísť tam. Je dôležité, aby som to tam ešte odjazdila. Počula som, že aj Rakúšanka Michaela Kirchgasserová sa tam bude lúčiť,“ podotkla Velez-Zuzulová.

Zo svojej poslednej olympiády aj pretekov kariéry odchádza zo zmiešanými pocitmi. „Najmä z toho, že som sa nemohla pripraviť tak, ako som chcela a ako som bola pripravená roky predtým. Na druhej strane, olympiáda stála za to, som rada, že som sem prišla. Ľudia, ktorí zažili čo ja, vedia, o čom hovorím,“ dodala na záver.