Veľká Británia definitívne opúšťa Európsku úniu, europoslanci schválili Dohodu o brexite

Spojené kráľovstvo definitívne opúšťa Európsku úniu (EÚ), Európsky parlament (EP) dnes ratifikoval Dohodu o brexite. Za ratifikáciu hlasovalo 621 zo 751 europoslancov, 49 bolo proti a 13 sa zdržalo. Ratifikácia dohody bola poslednou prekážkou brexitu s dohodou. V prípade, ak by ju EP neratifikoval, nastal by takzvaný tvrdý brexit. Briti by odišli bez akýchkoľvek zmlúv, ktoré by garantovali občanom Británie a EÚ právo žiť, študovať alebo pracovať v rámci Jednotného európskeho trhu na oboch stranách kanálu La Manche.

Pre Slovensko to znamená, že bude mať 14. europoslankyňu. Stane sa ňou Miriam Lexmann z Kresťanskodemokratického hnutia. Spojené kráľovstvo je prvou krajinou v histórii, ktorá opúšťa EÚ.

Rovnaké práva pre Európanov ako doteraz

Spojené kráľovstvo odchádza z EÚ s dohodu, to znamená, že bude nasledovať ročné prechodné obdobie, počas ktorého by sa Briti s EÚ mali dohodnúť na podmienkach ďalších vzťahov. Pre Slovákov, ktorí v Spojenom kráľovstve už v súčastnosti žijú, sa veľa nezmení, pokiaľ sa registrujú ako usadlíci na stránkach britského ministerstva vnútra. Dohoda zaručuje Slovákom a Európanom rovnaké práva ako doteraz.

Očakáva sa však, že vláda britského premiéra Borisa Johnsona sa bude snažiť migráciu a počet cudzincov v krajine obmedziť. Johnsonova vláda zároveň oznámila, že v priebehu roka 2021 plánuje postupne ukončiť uznávanie občianskych preukazov členských štátov EÚ na účely cestovania do Spojeného kráľovstva. Pre Slovákov, ktorí budú chcieť vycestovať alebo pracovať v Spojenom kráľovstve budú po 31. januári 2021 platiť iné pravidlá.

Počas rozpravy v parlamente predsedníčka Európskej Komisie (EK) Ursula von der Leyen zdôraznila, že si praje, aby boli vzťahy medzi Britániou a EÚ čo najbližšie. Pripomenula však, že pokiaľ majú mať Briti prístup k Jednotnému európskemu trhu, musia v budúcnosti dodržiavať pravidlá, ktorými sa riadia aj iné európske krajiny.

Nasleduje prechodné obdobie

Spravodajca EP pre Brexit Guy Verhofstadt zdôraznil, že základom odchodu Británie z EÚ nebolo referendum o vystúpení, ale množstvo výnimiek v zmluvách, ktoré európske špičky Spojenému kráľovstvu stále priznávali. „Spojenému kráľovstvu nehovoríme zbohom, ale dovidenia,” dodal s tým, že Briti majú do EÚ kedykoľvek otvorené dvere, no tentoraz už bez výnimiek. Jeden z hlavných protagonistov brexitu Nigel Farage vo svojej záverečnej reči povedal, „milujem Európu, ale nenávidím Európsku úniu”. Demonštratívne si tiež položil na stolík vlajku Spojeného kráľovstva, čo je podľa nových rokovacích pravidiel EP zakázané.

Keď vyhrala voľby v Spojenom kráľovstve Konzervatívna strana Borisa Johnosna, brexit sa stal už len otázkou času. Heslom kampane bolo „dokončime brexit“. Po ratifikácii brexitu bude nasledovať prechodné obdobie. Počas neho sa vzťahy medzi Britániou a EÚ v podstate nezmenia, kým obe strany budú rokovať o novej obchodnej dohode. Johnson odmietol predĺženie prechodného obdobia, hoci EÚ ponúkla, aby trvalo do roku 2022. Predsedníčka Európskej komisie EK Ursula Von der Leyen konštatovala, že časový rámec je „veľmi, veľmi krátky“ a spôsobuje, že je „v podstate nemožné“ rokovať o niečom viac ako o rámcovej dohode. „Bez predĺženia prechodného obdobia sa nedá očakávať dohoda o každom aspekte nášho nového partnerstva,“ dodala. V prípade, že Spojené kráľovstvo a EÚ nevyrokujú obchodnú dohodu, nasledovať bude podobný scenár ako v prípade brexitu bez dohody.