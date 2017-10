Veľká Británia môže bez dohody s Európskou úniou stratiť desiatky miliárd libier ročne

LONDÝN 2. októbra (WebNoviny.sk) – Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez obchodnej dohody by viac poškodil Britániu ako úniu. Štyri kľúčové britské priemyselné odvetvia, a to automobilové odvetvie, technologický sektor, odvetvie podnikajúce v oblasti zdravotníctva a sektor výroby spotrebných tovarov, by stratili ročne na exporte 17 mld. libier (GBP), ak sa obchod medzi Britániou a EÚ vráti k pravidlám Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila medzinárodná právnická firma Baker McKenzie.

V prípade štyroch spomínaných priemyselných odvetví smeruje na trhy ostatných členov EÚ 49 percent britského exportu, ale na britský trh rovnaké sektory ostatných členov EÚ exportujú iba 9 percent svojej produkcie, konštatuje štúdia.

Firma Baker McKenzie zároveň uviedla, že existuje aj „významné riziko“ toho, že priemyselní výrobcovia sídliaci v Británii sa po brexite presunú do ostatných členských štátov EÚ, pretože mnohých vlastnia zahraniční investori.

Napríklad viac ako polovicu firiem britského automobilového priemyslu vlastnia materské firmy z krajín mimo EÚ. „Tieto spoločnosti pravdepodobne pri umiestnení výroby do Británie motivoval prístup na jednotný trh a mohli by sa snažiť o premiestnenie, ak sa tento prístup zruší,“ uviedla štúdia.

Ak sa Británii nepodarí dosiahnuť obchodnú dohodu s EÚ, mohla by sa snažiť vykompenzovať odhadované straty zvýšením obchodu s inými krajinami. Najdôležitejšie krajiny pre Britániu pri expanzii obchodu sú USA a Čína, po ktorých nasledujú Japonsko, Kanada a Južná Kórea. Británia by však musela zvýšiť export do týchto krajín o 60 percent, aby nahradila pokles dodávok do EÚ v prípade uplatnenia pravidiel WTO, uviedla právnická firma.