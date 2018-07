Veľká Británia sa dohodla na spoločnej pozícii k brexitu, chce len voľný trh tovarov

LONDÝN 7. júla (WebNoviny.sk) – Britská vláda premiérky Theresy Mayovej sa v piatok neskoro večer dohodla na spoločnej pozícii Veľkej Británie k otázke brexitu.

Rozhodnutie padlo až po takmer dvanástich hodinách rokovania za zatvorenými dverami, počas ktorého ministri nemali pri sebe ani mobily, aby nedochádzalo k neželaným únikom informácií.

Ako po rokovaní oznámila Mayová, základom spoločnej pozície britskej vlády je to, že krajina sa na ďalších rokovaniach s EÚ bude uchádzať o vytvorenie zóny spoločného trhu s úniou, ktorá sa ale bude týkať len tovarov a nie služieb.

Svetové médiá to hneď komentovali s tým, že Londýn si zo spoločného trhu vyberá len to, čo sa mu hodí, a agentúra Associated Press pripomína, že Veľká Británia je silná práve v sektore služieb, ktoré by chcela ponechať mimo zóny voľného obchodu.

Dohoda v rámci britskej vlády, hoci bola pre názorové odlišnosti medzi jednotlivými ministrami veľmi komplikovaná, je ešte tou jednoduchšou časťou rokovaní.

Omnoho náročnejšie môžu byť ďalšie rokovania o vystúpení krajiny z EÚ so samotnou úniou. Viacerí jej predstavitelia totiž v minulosti opakovane zdôrazňovali, že nenechajú Londýn zo spoločného trhu „vyberať si hrozienka“, teda len to, čo sa mu hodí.