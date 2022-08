Veľká Británia splnila, čo sľúbila. Na Ukrajinu dorazili salvové raketomety M20 MLRS

Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov oznámil, že z Veľkej Británie prišli do krajiny salvové raketomety M20 MLRS. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter sa poďakoval šéfovi britského rezortu obrany Benovi Wallaceovi a britskému ľudu za dodanie tohto daru.

„Vaša podpora je ohromná a pre Ukrajinu veľmi dôležitá,“ napísal Reznikov. Informuje o tom britský web The Guardian.

UK promised, UK delivered! 🇺🇦🤝🇬🇧

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the 🇬🇧 people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this „replenishment“ at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022