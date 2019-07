Veľká Británia urýchľuje prípravy na brexit bez dohody, Corbyn vyzval na nové referendum

Britská vláda „pracuje s predpokladom“, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody. V novinách The Sunday Times sa tak vyjadril šéf úradu vlády Michael Gove.

Hoci sa s jeho tímom stále snažia dosiahnuť dohodu s Bruselom, odchod bez nej je podľa jeho slov „veľmi reálnou vyhliadkou“. Premiér Boris Johnson trvá na tom, že Británia opustí úniu do 31. októbra.

Plán pre každú možnosť

Gove, ktorého Johnson poveril plánovaním brexitu bez dohody, povedal, že dohoda, ktorú s úniou vyjednala predošlá predsedníčka vlády Theresa Mayová, nebude stačiť. Dúfa, že sa lídri EÚ môžu ešte prikloniť k myšlienke uzavretia novej dohody.

„Musíme však pracovať s predpokladom, že tak neurobia. Zatiaľ, čo sme optimistickí o budúcnosti, sme realisti o potrebe plánu pre každú možnosť,“ uviedol politik.

Podľa Govea je veľkou chybou Mayovej dohody takzvaná írska poistka – opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť návratu takzvanej tvrdej hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Práve poistka bola dosiaľ problematickým bodom rokovaní o brexite.

Hlavný tajomník ministerstva financií Rishi Sunak pre televíziu Sky uviedol, že urýchľujú prípravy na brexit bez dohody, „čo je v súčasnosti vládnou prioritou číslo jedna“.

Ak EÚ znovu neotvorí diskusiu o írskej poistke, tak je „správne, aby sme sa poriadne pripravili, s presvedčením a hlavne finančnými zdrojmi, ktoré teraz bude štátna pokladnica dodávať správne,“ povedal politik.

Vyčlenia ďalšie peniaze

Minister financií Sajid Javid sa zase v novinách The Sunday Telegraph vyjadril, že na prípravu na odchod z EÚ bez dohody vyčlenia ďalšie peniaze. Financie budú určené pre 500 nových členov pohraničnej stráže a „možnú“ zlepšenú infraštruktúru v britských prístavoch. Viac peňazí by podľa Javida mali vyčleniť na budúci týždeň.

Líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn pre Sky zase povedal, že urobí všetko pre to, aby Británia neodišla z únie bez dohody. Znova vyzval na nové referendum a tiež povedal, že v prípade, že by naozaj prišlo na brexit bez dohody, viedol by kampaň za zotrvanie v EÚ.

Corbyn sa tiež plánuje zaoberať otázkou, či zvolať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde, po tom, čo v parlament v septembri opätovne zasadne po letných prázdninách.