Veľká Británia vyžaduje od cestujúcich dva testy, povinnú karanténu však neskrátia

Všetci cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva budú od pondelka 15. februára povinní po príchode do krajiny absolvovať test na COVID-19 na druhý a ôsmy deň povinnej desaťdňovej karantény.

Testovanie najskôr tri dni pred cestou

Vykonanie testov zároveň skrátenie povinnej karantény neumožní. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Pre cestujúcich prichádzajúcich zo všetkých krajín tiež platí povinnosť preukázať sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19.

„Upozorňujeme občanov na prípady odopretia vstupu po preukázaní sa certifikátom antigénového testu vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Odporúčame pred cestou kontaktovať svojho prepravcu a overiť si aktuálne prepravné podmienky. Otestovať sa môžete dať najskôr tri dni pred plánovanou cestou,“ pripomína rezort diplomacie.

Deti do 11 rokov test nepotrebujú

Pri kontrole je potrebné preukázať originál testu s výsledkom v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku. Od tejto povinnosti sú oslobodené deti do 11 rokov. V prípade, ak sa cestujúci nepreukáže výsledkom testu, môže byť vylúčený z prepravy a vstup na palubu bude zamietnutý. Zároveň sa všetci cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva musia registrovať online a vyplniť takzvaný passenger locator form. Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.

Každá osoba, ktorá pricestovala z krajiny nachádzajúcej sa na červenom zozname počas posledných desiatich dní, je povinná uskutočniť rezerváciu v jednom z hotelov vyčlenených na desaťdňovú karanténu. „Slovensko nie je súčasťou tohto zoznamu,“ dopĺňa MZVEZ SR. Všetkým cestujúcim je zároveň odporúčané cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch.