Veľká cena Azerbajdžanu bola chaotická, z víťazstva sa teší Ricciardo

BAKU 25. júna (WebNoviny.sk) – Austrálsky jazdec Daniel Ricciardo triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Azerbajdžanu formuly 1. Pilot tímu Red Bull síce štartoval z desiatej pozície, ale využil chaos na trati, ktorý spôsobilo viacero nehôd a tri výjazdy bezpečnostného vozidla.

Preteky boli na niekoľko minút aj prerušené pre veľké množstvo úlomkov na trati. Dvadsaťsedemročný rodák z Perthu si pripísal piate prvenstvo na podujatí F1, prvé od vlaňajšej VC Malajzie. Na druhom mieste skončil Valtteri Bottas z Mercedesu, hoci sa po incidente v prvom kole s Kimim Räikkönenom prepadol na koniec poradia. Tretiu priečku obsadil prekvapujúco kanadský mladík a debutant v seriáli Lance Stroll na monoposte Williams, ktorý prišiel o druhé miesto v posledných metroch na cieľovej rovinke.

Šialené preteky

Problémy neobišli ani najväčších favoritov na majstrovský titul. Lewis Hamilton viedol väčšinu pretekov, ale asi v 30. kole sa mu začal uvoľňovať kryt kokpitu a musel zájsť do boxov, aby mu ho napravili. V tej chvíli sa dostal do vedenia líder seriálu Sebastian Vettel, ale dostal desaťsekundovú penalizáciu stop and go za to, že počas výjazdu safety caru úmyselne vrazil do Hamiltona, ktorý ho zbrzdil. Nemec bol napokon štvrtý, Brit piaty a rozdiel v šampionáte sa medzi nimi natiahol na 14 bodov. Prvé body v sezóne si pripísal Fernando Alonso z tímu McLaren, za 9. priečku získal dva body do hodnotenia. Najbližšie sa uskutoční 9. júla Veľká cena Rakúska.

“Boli to šialené preteky. Vedeli sme, že po reštarte máme šancu na pódium, ale potom sme počuli o problémoch Lewisa a Sebastiana. V úvode som absolvoval neplánovanú zastávku, museli sme monopost očistiť od pár úlomkov. Toto boli preteky, aké sme očakávali minulý rok so všetkými výjazdmi safety caru a chaosom,” povedal víťaz Ricciardo.

“Bláznivé. Na začiatku som bol o kolo vzadu, počas výjazdu bezpečnostného vozidla som sa musel predierať dopredu, aby som všetko dohnal. Táto šou nikdy neutícha, nikdy neviete, čo sa môže stať. Počas prerušenia pretekov sme trochu opravili monopost. Škoda, že Daniel bol na konci príliš vpredu, ale vzhľadom na okolnosti je to dobrý výsledok,” uviedol Bottas.

Jeden z najtesnejších cieľov

“Máme za sebou hektické preteky, dokázali sme sa vyhnúť problémom. Na konci som tesne prišiel pozíciu na úkor Valtteriho, myslím si, že išlo o jeden z najtesnejších cieľov všetkých čias. Keď sme vstupovali do tohto víkendu, ťažko by som veril, že môžem byť na pódiu. Nemám slov, nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo,” dodal Stroll

Hamilton si po štarte udržal prvú priečku, ale do kontaktu sa dostali Fíni Bottas s Räikkönenom. Obaja mali poškodené monoposty a prepadli sa, Bottas musel ísť do boxov, kde mu okrem pneumatík vymenili aj predné krídlo. Räikkönen jazdil na piatej priečke. Na druhú pozíciu sa prepracoval Vettel. Hamilton jazdil v pohode, v 10. kole mal pred Vettelom náskok 3,6 sekundy. Tretí Verstappen začal strácať výkon a napokon odstúpil, jeho miesto zaujal Pérez. Na trati odstavil svoj monopost Kvjat a muselo vyjsť bezpečnostné vozidlo. Vzápätí sa rozbehli zastávky u mechanikov.

Potýčka Vettela s Hamiltonom

Po reštarte Pérez takmer predbehol Vettela, ale z predného krídla Räikkönena poodletovali súčiastky a safety car sa vrátil na okruh. Do potýčky sa dostali Vettel s Hamiltonom – Brit po jednej zo zákrut nešliapol na plyn a Nemec do neho jemne narazil. To Vettela rozčúlilo, vyšiel na úroveň Hamiltona a bokom monopostu do neho vrazil.

Po ďalšom reštarte nastal opäť chaos, Pérez prišiel v súboji s Oconom o predné krídlo, Räikkönen mal defekt pravej zadnej pneumatiky. Na trati sa po tretí raz objavilo bezpečnostné vozidlo, bolo tam však veľké množstvo úlomkov a v 22. kole sa objavila červená vlajka, čo znamenalo, že preteky boli prerušené.

Od 23. kola sa išlo po štvrtý raz naplno a Ricciardo z piateho miesta poskočil na tretie. Hamiltonovi sa začala po chvíl vyťahovať ochranný kryt kokpitu a Brit musel kvôli náprave zájsť do boxov. Novým lídrom pretekov bol v 32. kole Vettel, ale dostal 10-sekundovú stop and go penalizáciu za náraz do Hamiltona. Po návrate na trať bol Vettel siedmy, Hamilton sa nachádzal hneď za ním, na čele bol Ricciardo pred Strollom a Magnussenom. Hamilton naháňal Vettela, obaja sa postupne posúvali dopredu. V cieli im napokon patrilo piate, resp. štvrté miesto, z víťazstva sa tešil Ricciardo.

VEĽKÁ CENA AZERBAJDŽANU F1

Výsledky (po 51 kolách): 1. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 2:03:55,570 h, 2. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +3,904 s, 3. Lance Stroll (Kan.) Williams +4,009, 4. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +5,976, 5. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes +6,188, 6. Esteban Ocon (Fr.) Force India +30,298

Poradie MS (po 8 z 21 pretekov): 1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 153 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 139, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 111, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 92, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 73, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 45

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 250 bodov, 2. Ferrari 226, 3. Red Bull 137, 4. Force India 79, 5. Williams 37, 6. Toro Rosso 33