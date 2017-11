Veľká rodina znamená aj veľké problémy. Ocko je doma 2 čoskoro v kinách!

BRATISLAVA 28. novembra 2017 (WBN/PR) – Keď si dvaja znepriatelení ockovia, jeden vlastný a druhý nevlastný, k sebe na konci filmu Ocko je doma konečne našli cestu, mohli si vydýchnuť nielen ich spoločné deti a vysmiaty diváci, ale predovšetkým producenti tejto úspešnej komédie. Tí sa rozhodli stretnutie testosterónom nabitého Marka Wahlberga a papučkového Willa Ferrella ešte vylepšiť, keď do pokračovania prizvali Johna Lithgowa a nestarnúceho drsňáka Mela Gibsona ako ich otcov.

Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) sú teraz kamoši. Dusty sa vykašľal na svoj imidž búrliváka a Brad prestal robiť psie kusy, aby sa mu vyrovnal. Dokonca sa rozhodnú, že tohtoročné Vianoce strávia všetci spolu ako jedna veľká šťastná rodina s oboma manželkami a všetkými vlastnými aj vyženenými potomkami. Plán však dostane zásadné trhliny vo chvíli, keď sa na sviatky pozvú ich otcovia. S vrúcne milujúcim Bradovým otcom (John Lithgow) by v tomto smere nebol žiadny problém. Horšie to však bude s Dustyho tatkom (Mel Gibson), tvrďasom, ktorý neuznáva fyzický kontakt a s malými deťmi je schopný vtipkovať aj o mŕtvych prostitútkach. Dusty sa mu vždy chcel vyrovnať a teraz sa bojí, že ho svojou mäkkosťou totálne sklame. A ešte viac sa obáva toho, že otcova prítomnosť premení idylické Vianoce na vojnové pole. Presne k tomu to však smeruje, keďže ani Brad, ani jeho ocko nechcú v tejto neľútostnej bitke ťahať za kratší koniec.

Filmovú novinku Ocko je doma 2 uvidíte v kinách od 07.12. 2017.