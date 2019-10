Veľká zver je chránená, Banská Bystrica už nechce hrať Ligu majstrov

Slovenský šampión si v konkurencii švajčiarskeho tímu Ambri-Piotta, švédskeho Färjestadu a nemeckého Red Bullu Mníchov pripísal na konto iba jedno víťazstvo.

V slovenskom hokejovom klube HC ’05 iClinic Banská Bystrica vnímajú účinkovanie v tohtosezónnej skupinovej časti Ligy majstrov 2019/2020 v pozitívnom duchu. Ako však v rozhovore pre agentúru SITA uviedol športový manažér Július Koval ml., pôsobenie v súťaži bolo finančne veľmi náročné a v niektorých zápasoch „barani“ pocítili aj nie úplne najrovnejší meter rozhodcov.

„Opäť sme sa presvedčili, že konfrontácia s najlepšími mužstvami v Európe nám má čo ukázať. Máme čo zlepšovať, ale treba si uvedomiť, že pracujeme v diametrálne odlišných podmienkach oproti klubom, proti ktorým sme hrali. To je dosť veľký rozdiel. Napriek nie úplne lichotivým prvým dvom výsledkom u súperov si však celé naše účinkovanie dovolím zhodnotiť kladne,“ rozhovoril sa banskobystrický funkcionár.

Jedno víťazstvo

Slovenský šampión si v konkurencii švajčiarskeho tímu Ambri-Piotta, švédskeho Färjestadu a nemeckého Red Bullu Mníchov pripísal na konto iba jedno víťazstvo. Dosiahol ho v septembrovom domácom dueli proti finalistovi uplynulého ročníka z Mníchova (3:2 po samostatných nájazdoch, pozn.).

Pred záverečným vystúpením vo Švajčiarsku (3:4) zverenci Dana Cemana už nemali šancu postúpiť zo skupiny. „Musím povedať, že som spokojný aj s posledným zápasom. Aj keď už o nič nešlo, poslali sme tam 16-ročného Adriána Zubáka, ktorý zažil debut v mužskom hokeji, a rovno na ľade Ambri-Piotta. Taktiež 18-ročný obranca Jakub Lopejský v stredu prvýkrát ochutnal, aké je to hrať za ´baranov´. Spomenul by som aj 20-ročného Mateja Gajana v bránke, ktorý predviedol dobré zákroky a držal nás v zápase. Mám radosť, že si chlapci majú z toho čo vziať. Niektorí už asi nikdy nebudú mať príležitosť hrať proti tímom zo Švédska alebo Švajčiarska. Boli to cenné skúsenosti pre klub aj hráčov, ktorí sa dostali do zápasov,“ dodal.

Viac nádejných hokejistov

Zároveň podotkol, že v banskobystrickom klube by chceli postupne do tímu zapracovávať viac nádejných hokejistov:

„Spomínali sme to už pred sezónou. Bohužiaľ, zranili sa nám Dominik Sojka a Adam Žiak, od ktorých sme si veľa sľubovali, ale nemusíme sa báť. Máme dosť mladých a schopných hráčov, ktorí aj proti Ambri-Piotta ukázali, že na to majú. Keď budú chcieť na sebe pracovať, u nás určite dostanú aj ďalšie šance. Ako som vravel, som spokojný s tým, čo som videl v stredajšom zápase a ako sa mladí chopili svojej príležitosti.“

Koval ml. sa pristavil aj pri finančnej stránke účinkovania klubu v LM. „Pre klub ako je náš je táto otázka najzásadnejšia, keďže oproti iným účastníkom súťaže nás môžem označiť ako nízkorozpočtový klub. Nepovažoval som za šťastné riešenie, že sme tohto roku išli do LM. Už sa to naspäť nedá vziať, ale ako vravím, aspoň sme získali ďalšie skúsenosti, či už pracovníci v klube alebo hráči,“ poznamenal.

Banskobystrický klub v mínuse

Na otázku, či by si v budúcej sezóne vedel predstaviť účinkovanie Banskej Bystrice v LM v prípade, ak by v tomto ročníku vyhrala domácu najvyššiu súťaž, odvetil: „Stopercentne to vylučujem. Ak by sme v tejto sezóne vyhrali, na budúci rok o tom určite nebudeme uvažovať.“

Pri porovnaní nákladov a výnosov bol banskobystrický klub v mínuse. „Mohli ste to vidieť sami. Ľudia asi nepovažujú za dostatočné lákadlo vidieť top mužstvá Európy a ťažko si hľadajú cestu na štadión. Myslím si, že ani cenovo to nebolo premrštené, aj keď, samozrejme, názorovo sa to môže líšiť. Už s tým však nespravíme nič,“ povedal hokejový funkcionár spod Urpína.

Kovalovi ml. sa v LM taktiež nepáčil prístup rozhodcov k banskobystrickému mužstvu. „Keď sme napríklad prišli hrať do Švédska, rozhodca pred zápasom rozprával nášmu trénerovi, že sme v porovnaní s domácimi o dosť robustnejší, Švédi sú, naopak, menší a nech na to berieme ohľad. Potom nám to dal pocítiť. V prvej tretine sme ešte ani nezačali hrať a už to bolo 3:0 na presilovky a aj na výsledkovej tabuli svietil stav 3:0. To isté bolo potom v Mníchove. Skrátka, bola tam taká tendencia, že veľká zver bola chránená. Klub ako ten náš je tam viac-menej iba do počtu. To je jedna stránka veci a tá druhá spočíva v tom, že pri takýchto skutočnostiach v budúcnosti reálne nevidím dôvod, prečo by sme tam chodili,“ zakončil pre agentúru SITA Július Koval ml.