Veľké derby medzi Juventusom a Interom bude zrejme bez divákov, ohrozuje ho koronavírus

Nebezpečný koronavírus, ktorý sa čoraz rýchlejšie šíri aj v Európe, môže ohroziť nedeľňajší šláger talianskej najvyššej futbalovej súťaže medzi Juventusom Turín a Interom Miláno. Úvodný výkop súboja prvého s tretím v Serie A je naplánovaný na 20.45 h na Juventus Stadium, ale predstaviteľa mesta Turín ani vedenia ligy ešte nezverejnili oficiálnu informáciu o tom, či si „Derby d’Italia“ budú môcť fanúšikovia vychutnať priamo na tribúnach.

Vírus už ovplyvnil program

„Dúfam, že od dnešného dňa dôjde k postupnému oslabovaniu vírusu a ja budem môcť v nedeľu ísť na zápas. Situáciu monitorujeme a zostávame pokojní. Všetko pozorne sledujeme, v sobotu urobíme posledné opatrenia a uvidíme,“ uviedol guvernér Lombardska Attilio Fontana.

Koronavírus ovplyvnil už minulotýždňový program Serie A, keď boli preložené štyri zápasy vrátane duelu Interu Miláno so Sampdoriou Janov. Prezident súťaže Paolo Dal Pinto však požiadal v pondelok taliansku vládu, aby ďalšie stretnutia neboli odkladané na náhradný termín, ale odohrali sa bez divákov. Rovnako to platí aj v prípade štvrtkového duelu Európskej ligy, v ktorom Inter vyzve bulharský Ludogorec Razgrad.

Ochrana verejného zdravia

„Futbal potrebuje divákov a hráči musia počuť atmosféru na štadióne. Práve kulisa je jednou z tých vecí, ktorá robí z futbalu tú najlepšiu hru na svete. Tieto rozhodnutia boli urobené preto, aby ochránili verejné zdravie. Verím však, že všetko sa čoskoro vrátili do normálnych koľají,“ uviedol tréner „nerazzurri“ Antonio Conte, ktorý by sa v nedeľu mohol vrátiť na známe miesto. Juventus viedol do roku 2014 a získal s ním tri majstrovské tituly.

V Taliansku sa nakazilo koronavírusom približne päť stoviek ľudí, z toho dvanásti ochoreniu podľahli. Najviac zasiahnuté sú oblasti na severe krajiny vrátane regiónu Lombardsko, kde museli zavrieť školy, múzeá či divadlá.