Veľké spoločnosti budú zrejme musieť zverejňovať údaje o daniach, cieľom je obmedziť daňové úniky

BRATISLAVA 5. júla (WebNoviny.sk) – Veľké nadnárodné spoločnosti s ročným obratom nad 750 mil. eur zrejme budú musieť zverejňovať údaje o zaplatených daniach v jednotlivých krajinách v Európskej únii aj za jej hranicami.

Európsky parlament (EP) v utorok schválil v prvom čítaní príslušný legislatívny návrh, pričom na citlivé obchodné informácie by sa mohla uplatniť výnimka.

Dokument verejne dostupný

“Cieľom legislatívneho návrhu je zvýšiť transparentnosť v oblasti výberu daní prostredníctvom zverejnenia údajov o daniach zaplatených nadnárodnými spoločnosťami a informácií o tom, v ktorej krajine boli tieto dane odvedené. Smernica by mala obmedziť daňové úniky podnikov, v dôsledku ktorých prichádzajú podľa údajov Európskej komisie rozpočty krajín EÚ o 50 až 70 miliárd eur ročne,” informoval EP.

Informácie o dani z príjmu veľkých nadnárodných spoločností by sa na základe schváleného textu mali zverejňovať prostredníctvom vzorového dokumentu v každej daňovej jurisdikcii, v ktorej operovala daná spoločnosť alebo jej dcérska firma.

Dokument s daňovými informáciami bude bezplatne dostupný na webovej stránke nadnárodnej spoločnosti. Spoločnosť by tiež mala byť zodpovedná za vloženie správy s daňovými informáciami do verejného registra spravovaného Európskou komisiou.

Súčasťou zverejňovaných informácií by mal byť názov spoločnosti a zoznam jej dcérskych podnikov, krátky popis povahy vykonávaných činností a ich geografické umiestnenie, počet zamestnancov pracujúcich na plný úväzok, výška čistého obratu, deklarovaný kapitál, ako aj výška zisku alebo straty pred zdanením príjmu, výška dane z príjmu zaplatená v príslušnom účtovnom roku spoločnosťou a jej pobočkami, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnej daňovej jurisdikcii, výška akumulovaných ziskov a potvrdenie, či spoločnosť, jej dcérske spoločnosti alebo pobočky využívajú preferenčné daňové zaobchádzanie.

V návrhu zákona sú však aj výnimky

“Poslanci chcú s cieľom chrániť citlivé obchodné informácie umožniť členským štátom udeľovať výnimky, na základe ktorých by niektoré informácie neboli zverejnené. Výnimky by sa udeľovali na dobu jedného roka a vzťahovali by sa len na jurisdikciu štátu, ktorý výnimku udelil,” uviedol EP.

Informácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka, budú Európskej komisii poskytnuté v dôvernom režime spolu s detailným zdôvodnením udelenia výnimky. “Komisia každý rok na svojej webovej stránke zverejní zoznam spoločností, ktorým boli udelené výnimky, doplnené stručným zdôvodnením,” dodal EP.

Spoločnosť, ktorej nebola obnovená výnimka, by mala okamžite zverejniť dosiaľ výnimkou chránené informácie. Navyše, spoločnosť by po ukončení platnosti všetkých výnimiek mala retroaktívne zverejniť chýbajúce daňové údaje vo forme aritmetického priemeru za obdobie, počas ktorého bola od zverejnenia oslobodená.

Na základe mandátu začnú poslanci EP rokovať o finálnom texte novej legislatívy s estónskym predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ.