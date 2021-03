Veľký brat alebo ochrana občanov? Návrh novely o kyberbezpečnosti znepokojuje mimovládky

Bezpečnosť na internete by sa mala zvýšiť a to až tak, že štát bude mať právo blokovať webstránky a žiadať od ich prevádzkovateľov citlivé informácie. Tvrdia to mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital, ktoré upozorňujú na návrh novely zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Práve tá by mala rozšíriť právomoci Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Podľa tvorcov zákona je táto kritika prehnaná a nepresná.

Tri problémové body

Mimovládky svoju kritiku opierajú o tri body. Za problematické považujú zavedenie tzv. blokovania, čo by znamenalo, že NBÚ by mohol úplne zakázať niektoré webstránky, domény alebo aplikácie.

Ak by novela prešla, mohol by tiež uložiť vyžadovať informácie z počítačovej siete, napríklad citlivé údaje oznamovateľov korupcie. Navyše, dotknutí by sa nemohli odvolať a o blokovaní služby sa nemusia vôbec ani dozvedieť.

„Pôjde de-facto o zavedenie nového spôsobu plošného odpočúvania. Bez riadnej kontroly, ktorá nám v návrhu chýba, to považujeme za nebezpečný nástroj,“ uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková.

Slovensko.Digital dodáva, že už dnes existujú viaceré inštitúty, ktoré riešia kybernetickú bezpečnosť. „Ak novela prejde, môže znamenať neprimeraný zásah do súkromia osôb. Žiadame preto návrh z rokovania Národnej rady stiahnuť,“ uvádzajú mimovládky v otvorenom liste.

Kto bude v hľadáčiku