Veľký návrat Conora McGregor, súpera sknokautoval po 40 sekundách

Iba štyridsať sekúnd trval ostro sledovaný súboj medzi Conorom McGregorom a Donaldom Cerronem vo welterovej váhe na turnaji UFC 246 v americkom Las Vegas. Pôvodne mali súperi absolvovať vo vypredanej T-Mobile Arene päťkolový zápas, lenže 31-ročný McGregor pri svojom návrate do oktagonu nepripustil pochybnosti o možnom víťazovi.

Návrat v skvelej forme

Nemilosrdný Ír už po 20 sekundách presne miereným kopovom na hlavu poslal o 5 rokov staršieho Američana na zem a ten sa už nepozviechal. McGregor dosiahol 22. víťazstvo v 26. súboji v kariére, Cerroneho aktuálna bilancia je 36-14.

Pre McGregora je to prvé víťazstvo od novembra 2016, keď v kategórii „lightweight“ zastavil Američana Eddieho Alvareza, a stal sa prvým bojovníkom UFC, ktorý v rovnakom čase vlastnil dva majstrovské opasky. Potom utrpel dve celosvetovo sledované a značne kontroverzné prehry.

V roku 2017 v čisto boxerskom súboji nestačil na skúseného amerického profíka Floyda Mayweathera a v októbri 2018 už opäť v MMA utrpel škandálnu prehru s Rusom Chabibom Nurmagomedovom, po ktorej sa takmer pobili realizačné tímy oboch súperov.

Potom McGregor vyhlásil, že končí kariéru v oktagone, ale toto rozhodnutie mu dlho nevydržalo. Po roku nečinnosti a niekoľkých aférach mimo športu sa „The Notorious“ vrátil vo skvelej forme, čo si odniesol veterán UFC Cerrone.

Nikdy niečo také nezažil

„Milujem súboje v tejto hmotnostnej kategórii. Cítim sa dobre, keď sa pobehuje hore-dolu. Odišiel som z boja nezranený a v dobrej forme. Nemyslím si však, že som už naspäť v plnej sile. Ešte potrebujem jeden zápas, aby som bol tam, kde kedysi. Som však späť a pripravený,“ vyhlásil Connor McGregor, cituje ho BBC Sport.

„Nikdy som niečo také nezažil. Najprv ma trafil do nosa a začal som krvácať. Potom ustúpil a kopol ma do hlavy,“ skonštatoval „kovboj“ Cerrone. „Takto rýchlo ma ešte nikto nenakopal do zadku. Budem však pokračovať, lebo tento šport milujem,“ dodal Cerrone.

Keď bojuje McGregor, nemôže ísť o malé peniaze. Ryšavý Ír už pred súťažným návratom do oktagonu pre ESPN uviedol, že súboj v Las Vegas by mu mal vyniesť až 80 miliónov dolárov.

To ak sa k odmene za víťazstvo prirátajú sponzorské peniaze a tiež tie, ktoré pochádzajú z platených „streamov“ od fanúšikov. Súboj v T-Mobile Arene sledovali aj celebrity šoubiznisu. Nechýbali boxer Tyson Fury, legenda amerického futbalu Tom Brady, herec Matthew McConaughey či raper Ludacris,