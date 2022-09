Veľký prehľad: Výluka Rakúskych spolkových železníc ÖBB sa dotkne aj stanice Petržalka. Vlaky, ktoré nepôjdu, nahradia tieto autobusy

Výluka ÖBB na trati Wien Hbf. – Bruck/Leitha bude od 1. októbra do 27. novembra 2022

Časť vlakov linky REX 6 (na Slovensku REX 77xx) z a do stanice Bratislava-Petržalka bude vo výlukovom úseku nahradená autobusmi

V období od 1. októbra do 27. novembra 2022 bude správca železničnej infraštruktúry v Rakúsku (ÔBB Infra) realizovať rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok výrazné obmedzenia vlakovej dopravy v úseku Bruck/Leitha (AT) – Wien Hbf. (AT).

V dôsledku výlukových prác budú vybrané vlaky na uvedenom úseku nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD). Medzi nimi bude časť vlakov linky REX 6 (na Slovensku REX 77xx) z/do stanice Bratislava-Petržalka.

Autobus z Bruck/Leitha smerom do Viedne odchádza po prestupe cestujúcich z kmeňového vlaku. Autobus z Viedne odchádza v skoršej časovej polohe tak, aby stihol odchod kmeňového vlaku zo stanice Bruck/Leitha smerom na stanicu Bratislava-Petržalka. V čase zvýšenej prepravnej špičky sú za vlaky REX vedené i priame autobusy bez medzizastavenia.

Zoznam dotknutých vlakov s NAD v úseku Wien Hbf. – Bruck/Leitha si pozrite nižšie. Ďalšie informácie nájdete na našom webe v časti Výluky – https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2022/09/Bruck-Leitha-AT-%E2%80%93-Wien-Hbf.-AT-dna-1.10.-27.11.2022-2.pdf.

Cestujúcich tiež upozorňujeme, že:

preprava bicyklov v autobusoch náhradnej dopravy nie je možná,

v dňoch 10.; 10. 10.; 23. 10.; 26. 10.; 13. 11. a 20. 11. 2022 bude nočný spoj 7781 vedený autobusom zo stanice Himberg do stanice Bratislava-Petržalka a v dňoch 21. 11.; 27. 11. a 28. 11. 2022 bude vedený autobusom zo stanice Himberg do stanice Götzendorf a do stanice Bratislava-Petržalka bude ďalej pokračovať ako vlak.

Výluka sa dotkne aj cestujúcich rakúskeho dopravcu, ktorých cieľovou/vychádzajúcou destináciou nie je Slovensko. Všetky vlaky linky REX 62 (Wien Hbf. – Hegyeshalom a späť) budú totiž v úseku Bruck/Leitha – Wien Hbf. nahradené autobusmi. To isté platí aj všetky linky S-Bahn S60 (Wien Hbf – Wr. Neustadt a späť).

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa spolu s ÖBB všetkým zákazníkom ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.

Zoznam dotknutých vlakov s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) v úseku Wien Hbf. – Bruck/Leitha:

Vysvetlivky:

1 = vlak nahradený autobusom

— = spoj je v celej trase v daný deň vedený ako vlak bez zmeny

Číslo vlaku REX Pravidelný odchod vlaku z Wien Hbf. Dátum od Dátum do Pondelok – Piatok Sobota – nedeľa – sviatok v Rakúsku 7701 4:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7709 6:45 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7713 7:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7713 7:45 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7717 8:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7721 9:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7725 10:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7729 11:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7733 12:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7737 13:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7741 14:45 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7745 15:45 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7749 16:45 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7753 17:45 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7757 18:45 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7761 19:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7765 20:45 1.10.2022 27.11.2022 1 1

Zoznam dotknutých vlakov s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) v úseku Bruck/Leitha – Wien Hbf.:

Číslo vlaku REX Pravidelný odchod vlaku z Bratislava-Petržalka Dátum od Dátum do Pondelok – Piatok Sobota – nedeľa – sviatok v Rakúsku 7708 6:11 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7712 7:15 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7716 8:15 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7720 9:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7724 10:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7728 11:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7732 12:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7736 13:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7740 14:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7744 15:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7748 16:15 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7752 17:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7756 18:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7760 19:15 1.10.2022 27.11.2022 1 1 7764 20:15 3.10.2022 25.11.2022 1 — 7768 21:15 3.10.2022 25.11.2022 1 —

