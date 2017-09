Veľvyslanec porovnal transformačný proces Ukrajiny a Slovenska, krajina zo ZSSR to má ťažšie

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Na Slovensku bol podľa ukrajinského veľvyslanca Jurija Mušku po roku 1989 oveľa jednoduchší transformačný proces ako na Ukrajine.

„Vy ste boli v republike len dvaja. Nemali ste takú centralizáciu ekonomiky, ako tomu bolo v ZSSR,“ povedal s tým, že na Ukrajine sa všetko riadilo a plánovalo z Moskvy z pohľadu ZSSR.

Všetko bolo riadené z Moskvy

„Keď sme sa stali nezávislými, bola pred nami úloha vytvoriť vlastnú ekonomiku. Nevedeli sme, ako má fungovať nezávislá ekonomika, pretože všetko bolo roky riadené z Moskvy. Mali sme vlastnú radu ministrov Ukrajiny, mali sme premiéra Ukrajiny, no všetky rozhodnutia robila Moskva. Preto po vyhlásení nezávislosti bolo treba vytvoriť nezávislú ekonomiku, infraštruktúru, armádu. Ekonomiku bolo treba navyše celú prebudovať, pretože polovica ukrajinského priemyslu bola zameraná na armádu,“ uviedol Muška. Museli sme ju previesť na mierový režim.

Ukrajina chce podľa Mušku vstúpiť do EÚ a NATO. „Stratili sme veľa času. Slovensko za desať rokov od oznámenia priorít sa stalo členom EÚ. My sme sa celý čas trápili. Bezvízový režim a asociatívne členstvo v únii sú pre nás povzbudením na tejto ceste,“ konštatoval ukrajinský veľvyslanec, podľa ktorého takej krajine, ako je Ukrajina, treba najmenej desať rokov, aby mohli prebudovať štát.

Ťažká cesta k bezvízovému režimu

„Aby sme získali bezvízový režim, museli sme zmeniť približne 150 zákonov. Museli sme upraviť hraničné priechody, vydať biometrické cestovné pasy, prebudovať políciu, bolo treba vytvoriť migračnú službu. Začali sme boj s korupciou, ktorý prináša výsledky,“ uviedol.

Už bezvízový režim je pre Ukrajincov veľké pozitívum. „Prečo bol Euromajdan? Mnohí sa totiž začali pýtať, na čo bol Majdan? Na čo sme umierali? Ľudia chceli žiť v Európe. Bezvízový režim je viditeľným znakom pre obyčajných ľudí. Majú možnosť zobrať do rúk pas a ísť do Európy. Môžu ísť na Slovensko, do Maďarska či Španielska. Je to psychologický moment. Bezvízový režim je stimul, ktorý sme urobili a ideme ďalej,“ dodal Muška.