Agora Solar chce do konca roka vyrobiť v novej hale prvé solárne panely, vytvorí aj nové pracovné miesta

Košická spoločnosť Agora Solar, a.s. plánuje výrobu solárnych panelov v priemyselnom parku Ferovo vo Vranove n/Topľou spustiť v októbri tohto roka, keď očakáva dodávku výrobnej technológie a plánuje zamestnať prvých pracovníkov.

Spoločnosť v súčasnosti vykonáva dostavbu vlastných skladovacích priestorov, parkoviska a manipulačných plôch pri mestskej priemyselnej hale, ktorú si od samosprávy prenajala na obdobie 10 rokov s možnosťou predĺženia na rovnaké obdobie.

V prvej etape firma investuje zhruba 3,5 milióna eur, z toho milión eur do výstavby haly a zvyšok do technológie. Do dvoch rokov chce pri plnej prevádzke zamestnať 50 ľudí.

Panely aj pre maloodberateľov na Slovensku

Ako na stredajšom brífingu informoval predseda predstavenstva Agora Solar Marek Šeba, akcionármi firmy sú nemecká fotovoltaická a česká stavebná spoločnosť. Firma má za sebou výstavbu podobných parkov aj v Maroku a Dubaji, ktoré ponúkajú podobný sortiment.

Pôvodne mali vo vranovskom podniku vyrábať koncový produkt určený pre západoeurópsky trh, ako ale dodal Šeba, vzhľadom na aktuálne zmeny na trhu chcú ponúkať panely aj maloodberateľom na Slovensku.

„Budeme vyrábať panely všetkých druhov, ale momentálne sa sústreďujeme na vývoj a zaradenie do výroby panelov, na ktoré je v Európe požiadavka. Sú to panely so 40-percentnou transparentnosťou na použitie v agrovoltaike, ktoré umožňujú, aby poľnohospodárska pôda bola ďalej využívaná na svoj účel a zároveň vyrábala energiu,“ vysvetlil Šeba. Distribúciu prvých výrobkov očakáva do konca roka 2022.

Projekt bude mať veľkú perspektívu

Ako doplnil primátor mesta Vranov n/Topľou Ján Ragan, mesto firme v priemyselnom parku Ferovo prenajalo mestskú priemyselnú halu s rozlohou 1230 metrov štvorcových, ku ktorým firma dobuduje na odkúpených pozemkoch skladovacie priestory s rozlohou zhruba 600 metrov štvorcových.

„Z pohľadu mesta je dobré, že ide o výrobu, ktorá nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie. Je to veľmi citlivá otázka a už v minulosti sme tieto veci riešili. Zároveň výroba fotovoltaických článkov v tejto dobe, keď je veľký problém s cenami energií, bude mať veľkú perspektívu,“ uviedol Ján Ragan.

Samospráva za prenájom priemyselnej haly od spoločnosti ročne dostane 43-tisíc eur, ďalších necelých 470 eur za pozemok, na ktorom vzniká nová hala.

Vytvoriť chcú 50 pracovných pozícií

Spoločnosť plánuje plnú prevádzku spustiť v roku 2024 a postupne bude fungovať na štvorzmennú prevádzku. Vytvoriť chce 50 pracovných pozícií, z nich zhruba 40 až 45 zamestnancov vo výrobe a zvyšok majú tvoriť THP pracovníci.

Ako dodal Šeba, v priebehu dvoch rokov plánuje spoločnosť expandovať a po dohode s mestom o kúpe ďalších pozemkov rozšíriť svoju výrobu o ďalšiu halu pre novú výrobnú linku a ďalšie skladové priestory.