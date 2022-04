Ak Rusko utlmí dodávky plynu, Slovensko vydrží maximálne do novembra

V prípade vypnutia dodávok zemného plynu z Ruska do Európy vydrží Slovensko pri nezmenenej spotrebe bez plynu približne do začiatku augusta alebo novembra.

Závisí to od objemu poslednej dodávky a tempa čerpania zásob, ak dodávky plynu z Ruska do zaplatenia najbližšej splátky 20. mája nebudú obmedzené. Konštatujú to analytici Národnej banky Slovenska.

Vykurovacie obdobie sa skončilo

K 3. aprílu tohto roka malo Slovensko v zásobníkoch 646 miliónov metrov kubických plynu, čo je zhruba osmina našej minuloročnej spotreby. Zásobníky boli naplnené na približne 19 %.

Ak by sme pritom podľa Michala Marenčáka z národnej banky rátali s ročnou spotrebou 5,5 miliardy metrov kubických plynu, ako tomu bolo v roku 2021, aktuálne zásoby predstavujú 12 % našej minuloročnej spotreby.

„Dobrá správa je, že sú pred nami mesiace s nižšou spotrebou. Zlá správa je, že úroveň zásob je najnižšia za posledné štyri roky,“ zhodnotil analytik.

Najhorší scenár sú prázdne zásobníky

Najbližšia splátka plynu Slovenska Rusku je naplánovaná na 20. mája. Ak do tohto dátumu nebudú importy obmedzené, stav zásobníkov by mal byť na úrovni 712 miliónov metrov kubických, v prípade prísunu plynu ako v roku 2021, alebo na 1605 miliónov metrov kubických, v prípade pohybov tak ako v poslednom predpandemickom roku 2019.

„Najhorší scenár pri rovnakej spotrebe ako minulý rok je vyprázdnenie zásobníkov na začiatku augusta. Najoptimistickejší scenár je polovica novembra. Prvý spôsob výpočtu sa riadi spotrebou v najbližších mesiacoch. Druhý spôsob výpočtu berie do úvahy výbery zo zásobníkov ako indikátora spotreby na dennej báze,“ uvádza sa v analýze.

Tá pre Slovensko odhadujeme možné úspory vo výške takmer 7 % priemernej ročnej spotreby pri znížení teploty na termostate o 1° C.