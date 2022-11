Aktivisti Greenpeace prerušili protestom energetickú konferenciu v Bratislave, žiadajú riešenie krízy

Aktivisti z organizácie Greenpeace protestom prerušil Stredoeurópsku energetickú konferenciu v Bratislave, žiadajú riešenie energetickej krízy. Rozvinutým transparentom s nápisom plyn = energetická kríza prerušili úvodnú diskusiu o zvyšovaní energetickej bezpečnosti, na ktorej sa zúčastnil minister hospodárstva Karel Hirman.

Na námestí M. R. Štefánika v Bratislave, kúsok od miesta konferencie, aktivisti zo Slovenska, Poľska, Chorvátska, Rakúska a Maďarska vyvesili druhý 20-metrový transparent s nápisom Energetická bezpečnosť = obnoviteľné zdroje energie.

Cieľom bolo upozorniť, že energetickú bezpečnosť prináša využívanie obnoviteľných zdrojov, a nie ropy, zemného plynu či uhlia. Vládam adresovali konkrétne požiadavky. Informovala o tom v tlačovej správa hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.

Vinníkom je závislosť od plynu

Greenpeace poukázal, že ropa, plyn a uhlie vystavujú krajinu a ľudí nestabilným cenám energie zhoršovaním energetickej krízy. Podľa Greenpeace energetickú bezpečnosť, bezpečnú klímu a cenovo dostupnú energiu zaručí len prechod na obnoviteľné zdroje energie.

Podľa riaditeľky Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej je jediným vinníkom energetickej krízy závislosť od fosílneho plynu.

„Premiérovi chceme pripomenúť, že sa nemá snažiť vymeniť jedného dodávateľa plynu za iného. Že podpora SPP, jednej z najziskovejších firiem na Slovensku, polmiliardovou finančnou injekciou nie je to, čo potrebujeme. Mal by sa zamerať na pomoc ľuďom. Potrebujeme cielenú pomoc zraniteľným domácnostiam, ak majú prežiť túto zimu. Potrebujeme investície do obnovy domov a investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie. A samozrejme, dostatočnú finančnú podporu pre ľudí, aby si tieto zmeny mohol dovoliť skutočne každý. Iné východisko z tejto krízy neexistuje,” uviedla riaditeľka Greenpeace.

Žiadajú zdanenie nadmerných ziskov

Ceny plynu sa pred krízou v roku 2020 pohybovali okolo 20 eur/MWh, v súčasnosti je to okolo 112 eur/MWh. V prvom polroku 2022 domácnosti zaplatili za plyn medziročne o takmer 20 percent viac, kým teplo bolo o 14,4 percenta drahšie a elektrina o takmer 12 percent drahšia ako vlani.

„Zatiaľ čo bežní ľudia zápasia s problémami pri platení účtov za energie, spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá dosahujúce veľké zisky. Preto žiadame vlády, aby zdanili nadmerné zisky fosílnych spoločností a použili tieto peniaze na pomoc ľuďom. Potrebujeme, aby sa vlády zaoberali hlavnou príčinou súčasnej energetickej krízy a do roku 2035 utlmili využívanie plynu a vytvorili energetické systémy založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Takéto lokálne energetické systémy sú šancou na čistú a bezpečnú energiu a teplo pre všetkých a pre riešenie klimatickej krízy,“ dodala koordinátorka plynovej kampane Greenpeace pre stredovýchodnu Európu Eszter Mátyás.

Podľa Greenpeace obnoviteľné zdroje energie už teraz šetria obrovské peniaze. Od marca do októbra ušetrili EÚ takmer 100 miliárd eur. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry môže byť súčasná globálna energetická kríza historickým zlomom k čistejšej a bezpečnejšej budúcnosti.