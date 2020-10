Akútna generálka Gabčíkova stále nezačala. Ani sa nevie, kedy začne

Začiatkom budúceho roka to bude už päť rokov, čo vláda Roberta Fica „dobrovoľne na silu“ vzala Slovenským elektrárňam Vodnú elektráreň Gabčíkovo a dala ju do prevádzky štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba. Vtedajší vládni predstavitelia to opakovane zdôvodňovali tým, že je nutná jej generálna oprava, ktorú ale Slovenské elektrárne na čele s talianskym akcionárom Enel vraj nechceli vykonať.

Dnes už bývalý premiér Fico a jeho ministri tvrdili, že len štát vie vykonať tak rýchlo akútnu generálku najväčšej vodnej elektrárne na Slovensku. Doteraz sa tak však nestalo, a to tento rok v septembri uplynuli tri roky od vyhlásenia medzinárodného tendra na dodávateľa generálky. Gabčíkovská elektráreň je aj napriek neuskutočnenej oprave stále v prevádzke.

Nanovo vyhodnocujú tender

Vodohospodárska výstavba sa nateraz nechce k stále prebiehajúcemu tendru vyjadrovať. Nekonkretizovala ani, kedy by mohol skončiť.

„Vzhľadom na skutočnosť, že verejné obstarávanie na predmet zákazky Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo je stále živé, v záujme zachovania transparentnosti procesu, nie je možné poskytovať bližšie informácie k obstarávaniu, ani k procesu opätovného vyhodnocovania ponúk,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk Simona Holovič z kancelárie generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby.

Tender už mal svojich víťazov. Štátny podnik však musel v lete zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk a výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti na základe rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vodohospodárska výstavba tak musí nanovo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti víťazného uchádzača. Kedy by mohlo byť nové vyhodnotenie známe, štátny podnik nekonkretizoval.

Kedy sa začne s generálkou Gabčíkova?

Vodohospodárska výstavba nechcela tipovať ani začiatok ešte pred piatimi rokmi tak akútnej generálnej opravy. „Veríme, že po ukončení verejného obstarávania, splnení všetkých požadovaných podmienok a podpísaní zmluvy sa s realizáciou začne v čo najkratšom možnom termíne,“ povedal iba Holovič.

Po necelých dvoch rokoch od vyhlásenia medzinárodného tendra vybrala v júni minulého roka Vodohospodárska výstavba víťaza medzinárodného tendra – konzorcium firiem Združenie Gabčíkovo. Za opravu vodnej elektrárne si vypýtalo takmer 81 miliónov eur. Členmi konzorcia sú slovenské spoločnosti CEDIS (vedúci člen združenia) a HANT BA, česká firma Strojírny Brno a talianska Todini Construzioni Generali.

Neúspešnými uchádzačmi o generálnu opravu najväčšej vodnej elektrárne na Slovensku bola česká spoločnosť Metrostav, ktorá si pýtala za opravu gabčíkovskej elektrárne viac ako 99 miliónov eur a česká firma ČKD Blansko Engineering. Tá bola ochotná zákazku zrealizovať za takmer 127 miliónov eur.

Po ukončení tendra prišli dve námietky

ÚVO už po ukončení tendra organizovaného Vodohospodárskou výstavbou dostalo dve námietky. Pri oboch vlani koncom októbra konanie zastavil. V prvom prípade z dôvodu, že námietky neboli podané oprávnenou osobou. V druhom prípade, lebo navrhovateľ nedoručil námietky kontrolovanému v zákonom stanovenej lehote. Kto námietku podal, úrad odmietol prezradiť. Obe námietky navrhovateľov však smerovali proti vyhodnoteniu ponúk.

Vodohospodárska výstavba, ktorá začala s hľadaním dodávateľa v septembri 2017, na začiatku tendra predpokladala hodnotu zákazky na generálnu opravu a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo na úrovni približne 71 miliónov eur. Cieľom generálnych opráv je najmä obnovenie plnej funkčnosti zariadení, predchádzanie poruchám a zvýšenie bezpečnosti prevádzky vodnej elektrárne.

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo, vrátane inžinierskej činnosti, generálnej opravy turbogenerátorov, zdvíhacích a ďalších zariadení, opráv, respektíve obstarania nových zariadení, ako aj uvedenie do prevádzky.

Zariadenia gabčíkovskej elektrárne sú v prevádzke od roku 1992 a sú podľa štátneho podniku technicky a morálne opotrebované. Vodná elektráreň Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 720 megawattov je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Jej súčasťou je osem turbogenerátorov, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky v rokoch 1992 až 1995.