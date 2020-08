Americký šéf diplomacie odhováral Čechov od ruskej energetiky

Keby malo Rusko zásadnejší vplyv na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany, mohlo by to podľa šéfa diplomacie USA podkopať suverenitu Českej republiky. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý navštívil ČR, to povedal po schôdzke s predsedom českej vlády Andrejom Babišom. Informuje o tom portál ihned.cz.

Pompeo verí, že si Česi vyberú správne

„Je tu teraz veľká príležitosť, ako zaistiť energetickú bezpečnosť pre Česko. Či už ide o jadro alebo plyn. Sme tu, aby sme vám asistovali. Nakoniec si zvolíte vy, akú si vyberiete energetiku. Nech si vyberiete akúkoľvek cestu, musí však byť dlhodobo udržateľná a podľa toho by ste si mali zvoliť partnerov,“ citoval portál ihned.cz Pompea, ktorý podľa neho do Prahy okrem iného prišiel lobovať za americkú spoločnosť Westinghouse, ktorá je jedným zo záujemcov u zákazku na stavbu nového bloku elektrárne Dukovany. „Zhodli sme sa, že Rusko sa snaží zničiť naše demokracie a rozbiť našu západnú alianciu,“ povedal ďalej Pompeo. Česká republika si však podľa Pompea vždy vyberie správne, keď sa rozhoduje medzi autoritárstvom a demokraciou.