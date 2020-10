Analytička očakáva zdražovanie benzínov

Benzín na slovenských čerpacích staniciach zdražie. Predpokladá to analytička Poštovej banky Jana Glasová. „Ceny čierneho zlata v predchádzajúcom týždni mierne klesali, tento týždeň sa vybrali opäť nahor a vyšplhali sa aj nad hladinu 43 amerických dolárov za barel. Preto očakávame, že benzín na našich pumpách môže v nasledujúcom týždni znova vzrásť,“ uviedla pre agentúru SITA Glasová.

Stále lacnejšie ako začiatkom roka a v minulom roku

Ceny benzínu na našich pumpách minulý týždeň výraznejšie rástli. Cena 95-oktánového benzínu sa v 40. tohtoročnom týždni zvýšila o 1,7 % na úroveň 1,164 eura za liter. Ceny 98-oktánového benzínu oproti predchádzajúcemu týždňu vzrástli rovnako o 1,7 % na úroveň 1,356 eura za liter. Nezmenili sa jedine ceny nafty, ktoré zostali na hodnote 1,002 eura za liter.

V porovnaní s úvodom roka, keď boli ceny pohonných látok najvyššie, je benzín lacnejší o zhruba 11 až 13 % a nafta až o 20 %. Aj v medziročnom porovnaní sú pohonné látky lacnejšie, konkrétne benzín o 10 až 12 % a nafta o takmer pätinu.

Vývoj cien ropy Brent

Začiatkom minulého týždňa (40. týždeň) ropa vystúpila aj nad 42-dolárovú hladinu, následne však začali jej ceny klesať až k úrovni 39 dolárov za barel. Dôvodom tohto poklesu bol podľa analytičky nárast produkcie, a to v čase, keď nová vlna koronavírusu ohrozuje ekonomiku a rastie možnosť ďalších protipandemických opatrení. „To by mohlo mať dopad na cestovanie, zahraničný obchod a stiahnuť globálnu ekonomiku hlbšie do recesie,“ podotkla Glasová.

Začiatkom tohto týždňa (41. týždeň) ceny čierneho zlata rástli, a to napriek hurikánu Delta, ktorý môže ohroziť produkciu v Mexickom zálive. Firmy totiž včas začali s evakuáciou ropných plošín. Optimisticky na trhy podľa analytičky pôsobilo zotavenie Donalda Trump z koronavírusu a tiež zvýšené šance na schválenie nového stimulačného balíka v americkom Kongrese.

V stredu však ropa Brent opäť zamierila nadol. Vyhliadky na rýchle schválenie pomoci pre US ekonomiku totiž ochladli, keďže Trump prerušil rokovania s demokratmi. V závere tohto týždňa začali ceny ropy opäť rásť, keďže hurikán Delta sa priblížil k Mexickému zálivu a začal ohrozovať tamojšiu ťažbu.

„Vývoj ropy bude v ďalších týždňoch závisieť hlavne od toho, ako sa bude vyvíjať druhá vlna koronavírusu, ktorej sa komoditné trhy čoraz viac obávajú,“ konštatovala Glasová.