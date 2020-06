Aukcia na nové zelené elektrárne bude pokračovať, ministerstvo chce menšiu byrokraciu

Nové vedenie rezortu hospodárstva sa plánuje vrátiť k aukciám na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Aukcia bola zrušená začiatkom apríla pre koronakrízu. Ministerstvo hospodárstva SR však nevylučuje pri aukciách zmeny. „Celý proces by mal byť nastavený administratívne jednoduchšie a zároveň bez zbytočnej byrokracie,“ uviedlo pre portál vEnergetike.sk ministerstvo, ktoré nateraz nechcelo konkretizovať, kedy by mohla byť aukcia na podporu OZE obnovená.

Nulový dopad na cenu elektriny?

Programové vyhlásenie súčasnej vlády obsahuje záväzok zabezpečiť taký rozvoj obnoviteľných zdrojov, ktorý bude mať ideálne nulový alebo len minimálny vplyv na koncovú cenu elektriny. „V súčasnej situácii nie je priestor na ďalšie zvyšovanie koncovej ceny elektriny, s ktorou sa výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov spája,“ konštatoval rezort hospodárstva.

Aukciu na podporu výroby z OZE vyhlásilo začiatkom februára tohto roka ešte bývalé vedenie ministerstva hospodárstva pod vedením Petra Žigu. Investori, ktorí mali záujem o výstavbu nových OZE na Slovensku, sa mohli po niekoľkoročnom platnom takzvanom “stop stave“ pobiť o celkovú kapacitu 30 megawattov. Záujemcovia o podporu, ktorú v súčasnosti platia spotrebitelia v cenách elektriny, mohli svoje cenové ponuky podávať do konca apríla 2020. Rozhodujúcim kritériom mala byť cena. Maximálna ponúknutá cena elektriny, ktorú ministerstvo chcelo akceptovať, bola stanovená vo výške 84,98 eura za megawatthodinu pre slnečnú a veternú energiu a 106,80 eura za megawatthodinu pre všetky ostatné druhy OZE.

Nové elektrárne do 10 megawattov

K podpore sa mali dostať nové OZE s celkovým inštalovaným výkonom od 500 kilowattov do 10 megawattov vrátane. Muselo však ísť o zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie okrem slnečnej energie. V prípade zariadenia využívajúceho slnečnú energiu sa mala podpora vzťahovať na inštalovaný výkon od 100 kilowattov do 2 megawattov vrátane. Takéto zariadenie však muselo byť situované na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom, alebo priamo na pozemku, ktorý nie je ku dňu vyhlásenia tohto výberového konania poľnohospodárskym druhom pozemku.

Podpora mala byť poskytovaná výrobcovi elektriny formou príplatku a vyplácaná 15 rokov prostredníctvom zúčtovateľa podpory. Výrobca mal byť sám zodpovedný za uplatnenie elektriny na trhu a preberať zodpovednosť aj za odchýlku pri výrobe elektriny. Lehota na uvedenie nového obnoviteľného zdroja do prevádzky bola stanovená od 21 do 51 mesiacov, v závislosti od typu technológie.

Aukcia na nové zdroje sa v krajinách EÚ bežne používa ako spôsob ocenenia nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.