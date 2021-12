Babiš a Heger bojujú za jadrovú energiu, požadujú jej zaradenie medzi udržateľné zdroje

Predseda vlády Eduard Heger spolu s českým premiérom Andrejom Babišom na rokovaní Európskej rady v Bruseli otvorili tému jadrovej energie a jej zaradenia medzi udržateľné zdroje energie. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.

Komisia má pripraviť návrh do Vianoc

Ako v tejto súvislosti uviedol slovenský premiér, spoločne s českým predsedom vlády vyzvali komisiu, aby do Vianoc pripravila návrh, ktorý zaradí jadro medzi udržateľné technológie.

„Odmietame, aby jadro ostalo v investičnej nevýhode. Je to naša požiadavka, ktorú spolu so skupinou štátov presadzujeme do záverov samitu. V súčasnosti je pre investorov nevýhodné financovať budovanie a modernizáciu jadrových zariadení v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi. Je pre nás kľúčové, aby sme aktuálny stav zmenili a jadrová energia patrila medzi udržateľné zdroje energie,“ upozornil Heger.

Slovensko nebude dotovať ťažbu uhlia

Slovensko plánuje do roku 2023 ukončiť dotovanie ťažby uhlia a podporiť tak celoeurópsky cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. Výpadok je ale potrebné nahradiť iným zdrojom, pričom viac ako 50 percent elektriny vyrába z jadra, čo Slovensko radí na druhé miesto v Európskej únii. Po dostavbe 3. bloku jadrovej elektrátne Mochovce to bude viac ako 70 percent.

Predseda vlády Eduard Heger tiež pripomenul, že pokiaľ sa Slovensko chce pohnúť v rokovaniach o tom, ako naplniť klimatické ciele, vrátane balíka Fit for 55, musí mať v tejto otázke jasno. Dôležitosť elektriny podľa neho rastie aj súvislosti s rastúcou elektromobilitou a zvýšenú spotrebu je krajina schopná zabezpečiť iba stabilným jadrovým zdrojom.