Baňa v poľskom Turówe vyvoláva napätie s Českom, lídri oboch krajín intenzívne pracujú na dohode

Predstavitelia Českej republiky a Poľska intenzívne rokujú o poľskej lignitovej bani Turów, ktorej činnosť je predmetom potýčky medzi susednými krajinami.

Česká vláda tvrdí, že baňa, ktorá sa nachádza v poľsko-českom pohraničí, odvádza podzemnú vodu z českých obcí a spôsobuje ich občanom environmentálne škody. Praha sa v tejto veci obrátila na Súdny dvor Európskej únie, ktorý minulý týždeň nariadil Poľsku okamžité zastavenie ťažby v Turówe.

Poľsko sa však vzoprelo nariadeniu a tvrdí, že baňu zatvoriť nemôže, pretože by to otriaslo poľským energetickým systémom a spôsobilo prepúšťanie tisícok zamestnancov. Baňa totiž priamo zásobuje elektráreň, ktorá vytvára do 7 percent poľskej energie.

Poliaci plánujú protest

Lídri a ďalší predstavitelia z Poľska a Česka rokovali o bani na viacerých miestach, okrem iného aj na summite Európskej únie v Bruseli. Navrhli, skoré dosiahnutie dohody zameranej na riešenie obáv Prahy o odvádzaní podzemnej vody. Od Prahy sa na tomto základe očakáva, že stiahne svoju žalobu na európskom súde.

Medzičasom niektorí Poliaci plánujú na utorok poobede protestnú blokádu pri českých hraniciach, aby vyjadrili svoj nesúhlas so škodlivým rozhodnutím zatvoriť baňu Turów.

Uhlie komplikuje vzťahy v EÚ

Potýčka medzi Českom a Poľskom zdôrazňuje, aké ťažkosti by mohlo uhlie spôsobiť vzťahom v EÚ, ktorá sa snaží dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Poľsko síce pokročilo smerom k zelenej energii, ale proces je pomalý a komplikuje ho závislosť krajiny od uhlia.

Poľská vláda nedávno predĺžila licenciu pre ťažbu uhlia v Turówe do roku 2044. Česko tvrdí, že Varšava tak urobila bez konzultovania Prahy, to ale Poľsko popiera. Rozhodnutie ťažiť aj po roku 2030 tiež znamená, že región, v ktorom sa Turów nachádza, stratí svoj podiel z multimiliardového fondu EÚ, ktorý je zameraný na podporu komunít pri prechode z uhlia na zelenú energiu.

Čierne uhlie sa podieľa na výrobe 48 percent poľskej energie, kým spomenutý lignit má pri jej produkcii iba 17-percentné zastúpenie. Asi 25 percent energie v Poľsku pochádza z obnoviteľných zdrojov a biopalív a 10 percent z plynu a ďalších zdrojov.