Banská Bystrica predstavila novú koncepciu energetickej infraštruktúry, ktorá im pomôže lepšie hospodáriť s energiami

Nová koncepcia energetickej infraštruktúry mesta Banská Bystrica predstavuje zhrnutie aktuálneho stavu a zároveň popisuje ciele a kroky smerujúce k naplneniu strategických zámerov. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová, koncepcia vznikla v spolupráci so spoločnosťou STEFE, a.s., ktorá je najväčším dodávateľom elektrickej energie v meste.

Dokument korešponduje s hlavnými cieľmi samosprávy v oblasti elektroenergetiky, medzi ktoré patrí skvalitňovanie hospodárenia s energiami, rozvoj udržateľného mestského prostredia a zvyšovanie kvality života obyvateľov i organizácií žijúcich a pôsobiacich v meste pod Urpínom.

Mesto má pripravené viaceré riešenia

Decentralizácia výroby elektrickej energie a jej nákup, vznik energetického manažmentu, výber partnerov či budovanie infraštruktúry pre e-mobilitu sú konkrétne riešenia, ku ktorým by malo mesto pristúpiť v najbližších rokoch.

Vzhľadom na to, že verejné osvetlenie je najväčším odberateľom elektrickej energie, je potrebné pokračovať v jeho modernizácii a rekonštrukcii. Investíciami sa prispeje k jej úspore približne o 50 percent.

„Už dlhodobo robíme všetko pre to, aby sme spotrebu elektrickej energie v meste znižovali. Príkladom je výmena takmer 2 000 svietidiel za úsporné LED lampy. Momentálne pracujeme na príprave projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia, čím sa bude opäť úspora spotreby energie na verejnom osvetlení zvyšovať. Len na Fončorde pôjde o 467 svietidiel. Rovnako sa pracuje na príprave energetického auditu 33 mestských objektov práve z dôvodu znižovania ich energetickej náročnosti,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Otázka lokálnej výroby energie

Mesto Banská Bystrica vlastní celkovo 140 nehnuteľností, vrátané základných a materských škôl, športových areálov, ihrísk, obytných aj neobytných budov, úradov a v správe má samospráva aj cintoríny. Majetkovú účasť má aj v spoločnostiach MBB, a.s., so 100-percentnou účasťou, vlastní aj 34 percent v spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s. a 49 % v Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s.

„Vzhľadom na rastúce ceny energií musíme otvoriť otázku lokálnej výroby energie a s rastom počtu elektromobilov je nevyhnutné riešiť aj oblasť nabíjacej infraštruktúry. Rekonštrukciu si vyžaduje aj značná časť elektrických rozvodov. Pri realizácii koncepcie bude potrebné personálne posilniť oddelenie energetiky mesta, pričom ich činnosti prinesú mestu úspory, resp. nové príjmy, ktoré pokryjú náklady na jeho odborný personál,“ popisuje vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Martin Vyleťal.

Aby mohla byť stratégia elektroenergetiky úspešná, kľúčová je efektívna komunikácia so zamestnancami úradu, so spoločnosťami v meste, ale aj samotnými obyvateľmi. Práve ich zapojenie napríklad vo forme výstavby fotovoltickej elektrárne na vlastnom objekte, môže byť v budúcnosti rozhodujúce pre dosiahnutie vytýčených cieľov.