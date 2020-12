Benzín zdražie, predpokladá analytička

Ceny benzínov by mohli v nasledujúcom týždni vzrásť. Predpokladá to analytička Poštovej banky Jana Glasová. Ceny čierneho zlata podľa nej v predchádzajúcich týždňoch rástli pod vplyvom optimizmu z novej vakcíny na koronavírus. Od vývoja cien čierneho zlata závisí potom aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. „Preto očakávame, že ceny benzínu na našich pumpách sa aj v nasledujúcom týždni môžu zvýšiť,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Tankujeme lacnejšie ako vlani

Ceny benzínu na našich pumpách sa minulý týždeň takmer nezmenili, ceny nafty však išli výraznejšie nahor. Cena 95-oktánového benzínu sa minulý týždeň (48. týždeň) nezmenila a zotrvala na úrovni 1,164 eur za liter. Ceny 98-oktánového benzínu sa, naopak, nepatrne zvýšili o 0,1 % na úroveň 1,353 eura za liter. Ceny nafty výraznejšie vzrástli, o 1,9 %, na hodnotu 1,026 eura za liter.

V porovnaní s úvodom roka, kedy boli ceny pohonných látok najvyššie, je benzín lacnejší zhruba o 11 až 13 % a nafta až o 18 %. „Aj v medziročnom porovnaní sú pohonné látky lacnejšie, konkrétne benzín o 10 až 12 % a nafta až o 17 %,“ dodala Glasová.

Ceny ropy Brent

Ceny ropy Brent na svetovom trhu rástli už piaty týždeň v rade a tento týždeň dokonca atakovali hranicu 50 amerických dolárov za barel. Najvýraznejší podiel na tom podľa analytičky majú správy o vysokej účinnosti novej vakcíny na COVID-19, ktorá by sa čoskoro mohla dostať na trh. To by totiž mohlo znamenať uvoľnenie opatrení, opätovné cestovanie a zvýšený dopyt po rope.

Optimizmus na trhoch počas tohto týždňa podporili podľa Glasovej aj správy o schválení vakcíny v Británii. „No a v závere týždňa bolo čierne zlato ťahané smerom nahor aj dohodou kartelu OPEC o predlžení ťažobných limitov. Táto dohoda ale nenaplnila očakávania trhov, keďže členovia kartelu sa zároveň dohodli aj na miernom navýšení svojej produkcie,“ konštatovala Glasová.