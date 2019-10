Benzíny a nafta by nemali výrazne zdražieť

Ceny benzínov a motorovej nafty by mali na slovenských čerpacích staniciach stagnovať, respektíve mierne vzrásť. Na základe vývoja na trhoch s ropou to predpokladá analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. „Počas tohto týždňa ceny na ropnom trhu najskôr stagnovali, no koncom týždňa išli mierne nahor. Aktuálne sa cena ropy Brent pohybuje v okolí hranice 60 amerických dolárov za barel,“ uviedla pre agentúru SITA Dovalová.

Ceny pohonných látok klesli

Priemerné ceny pohonných látok sa v minulom týždni (40. týždeň) v porovnaní s tým predchádzajúcim týždňom znížili. Ako informoval Štatistický úrad SR, cena 95-oktánového benzínu sa počas uplynulého týždňa znížila o 0,5 % na priemernú cenu 1,328 eur za liter a 98-oktánového o 0,3 % na 1,517 eur za liter. Aj ceny nafty zaznamenali pokles, a to o 0,6 % na 1,233 eur za liter. „V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška tankujeme pohonné látky o 5 až 6 % lacnejšie. V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás ale 95-oktánový benzín vychádza drahšie takmer o 8 % a nafta o 5 %,“ dodala Dovalová.

Čaká sa na rokovania medzi USA a Čínou

Ceny ropy podľa analytičky tlačí nadol revízia americkej agentúry EIA, ktorá upravila prognózu globálneho dopytu po rope smerom nadol v tomto, aj budúcom roku. „Aj naďalej ropu tlačia nadol obavy zo spomaľovania čínskej a globálnej ekonomiky, a teda zo slabšieho dopytu po rope. Dnes bude aj ropný trh upierať pozornosť na obnovené rokovania medzi USA a Čínou na tému obchodnej vojny. Ak sa nedohodnú, tak už od 15. októbra vstúpia do platnosti zvýšené americké clá na čínske dovozy,“ doplnila Dovalová. Koncom tohto týždňa cenu ropy podporili v raste slová šéfa OPEC-u Mohammada Barkinda, že kartel je pripravený ďalej intervenovať s cieľom stabilizovať ceny ropy. „No výraznejším ziskom bránil zhoršený výhľad OPEC-u na globálny dopyt po rope,“ konštatovala Dovalová.