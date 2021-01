Benzíny ani nafta by nemali zdražieť

Výrazné zmeny v cenách benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach sa neočakávajú. Analytička Poštovej banky Jana Glasová predpokladá, že ceny pohonných látok budú vzhľadom na vývoj svetových cien ropy Brent stagnovať. „Od vývoja cien čierneho zlata závisí potom aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Vzhľadom na aktuálnu stagnáciu cien na ropnom trhu počas posledných dvoch týždňov očakávame, že ceny benzínu na našich pumpách budú v nasledujúcom týždni skôr stagnovať,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Tankujeme stále lacnejšie

Ceny benzínu a nafty počas tretieho tohtoročného týždňa v súlade s očakávaniami analytičky Glasovej vzrástli. Cena 95-oktánového benzínu sa minulý týždeň (3. týždeň 2021) zvýšila o 1,6 % na úroveň 1,238 eura za liter. Cena 98-oktánového benzínu vzrástla až o 2 % na 1,433 eura za liter. Nafta si minulý týždeň pripísala 1,8 % k svojej hodnote na úroveň 1,095 eura za liter.

V medziročnom porovnaní sú však pohonné látky stále lacnejšie. Konkrétne benzín o 6 až 8 % a nafta až o vyše 12 %. „Je to dôsledkom pandémie, s ktorou súvisí prepad dopytu po rope, čo stlačilo jej ceny počas minulého roka smerom nadol,“ podotkla Glasová.

Ceny ropy Brent klesli

Ceny ropy Brent na svetovom trhu rástli niekoľko týždňov po sebe a dokonca atakovali už aj hranicu 57 dolárov za barel. To bola najvyššia úroveň od začiatku minulého roka. Posledné dva týždne však ropa mierne poklesla a hýbala sa v rozpätí 55 až 56 amerických dolárov za barel.

Pod rastúce ceny čierneho zlata sa v posledných týždňoch podľa analytičky podpisuje hlavne očkovanie proti koronavírusu v jednotlivých krajinách. „To by znamenalo víťazstvo nad koronou a náš život by sa mohol opäť vrátiť do normálu. Opäť by ožil cestovný ruch, ľudia by začali viac cestovať či už súkromne alebo pracovne, a tým pádom by rástol aj dopyt po rope,“ dodala Glasová. Okrem toho sú ceny ropy podľa nej aktuálne podporované aj vyhlásením Saudskej Arábie, ktorá prisľúbila, že bude ešte výraznejšie obmedzovať svoju ťažbu.

Negatívne na ropný trh pôsobí stále rastúci počet infikovaných vo svete, prudký rast nových prípadov v Číne či nové mutácie koronavírusu. „V závere tohto týždňa nepriaznivo na ropný trh pôsobili obavy, že dopyt po rope bude oslabovať, nakoľko vznikajú problémy s dodávkami vakcín,“ uzavrela Glasová.