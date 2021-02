Benzíny tankujeme už drahšie ako vlani, nárast cien bude zrejme pokračovať

Slovenskí motoristi si budú musieť naďalej siahnuť hlbšie do vrecka. Analytička totiž predpokladá na slovenských čerpačkách ďalšie zdražovanie. Môže za to rast svetových cien ropy Brent.

„Od vývoja cien čierneho zlata závisí potom aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Vzhľadom na tohtotýždňový výraznejší rast cien na ropnom trhu očakávame, že ceny benzínu na našich pumpách sa môžu v ďalšom týždni zvýšiť,“ povedala pre portál vEnergetike.sk analytička 365.bank Jana Glasová.

Tankujeme už drahšie ako pred rokom

Ceny benzínu na pumpách aj počas siedmeho tohtoročného týždňa rástli. Najpredávanejší 95-oktánový benzín zdražel o 1,5 % na úroveň 1,292 eura za liter. Cena 98-oktánového benzínu vzrástla o 1,2 % na 1,486 eura za liter. Zvýšili sa aj ceny nafty, a to o 1,7 % na úroveň 1,135 eura za liter.

Zdražovanie pohonných látok je od začiatku tohto roka naozaj citeľné a ceny benzínu sú už dokonca mierne vyššie ako pred rokom. Benzín 95-oktánový je medziročne drahší len veľmi nepatrne, ale 98-oktánový benzín prekročil úroveň spred roka o 1,6 %. Nafta je stále medziročne lacnejšia, a to zhruba o 4 %.

Očkovanie verzus ropa Brent

Vlani sa ceny ropy a benzínu prepadli pod vplyvom pandémie, s ktorou súvisel pokles dopytu po rope. Ceny ropy Brent na svetovom trhu však už niekoľko týždňov rastú. Začiatkom februára sa čiernemu zlatu podarilo dokonca prelomiť hranicu 60 amerických dolárov za barel. „A odvtedy ďalej mieri smerom nahor. Počas tohto týždňa sa dokonca ropa Brent vyšplhala nad hladinu 67 dolárov za barel. Ide o najvyššie úrovne za posledný viac než rok,“ dodala Glasová.

Pod rastúce ceny čierneho zlata sa v posledných týždňoch podľa analytičky podpisuje hlavne očkovanie proti koronavírusu v jednotlivých krajinách. Vďaka tomu by sa náš život totiž mohol opäť vrátiť do normálu, a tým pádom by rástol aj dopyt po rope. „Pod tohtotýždňové zdražovanie ropy sa však podpísali aj informácie z USA o pomerne výraznom poklese ťažby v dôsledku silných mrazov, ktoré zasiahli hlavne Texas,“ konštatovala Glasová.