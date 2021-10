Británia chce mať všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov, dovážané palivo zvyšuje cenu

Všetka elektrina v Spojenom kráľovstve by do roku 2035 mala pochádzať z obnoviteľných zdrojov. V pondelok to oznámila britská vládna Konzervatívna strana s tým, že tento krok pomôže krajine ukončiť jej závislosť na dovážanom palive.

„Jedinou cestou k posilneniu britskej energetickej bezpečnosti je energia bez uhlíka, ktorá je vyrobená v tejto krajine,“ vyhlásil britský minister pre podnikanie a energie Kwasi Kwarteng.

Závislosť na zemnom plyne

Premiér Boris Johnson zase povedal, že verí v to, že sa Veľká Británia dostane do polovice ďalšieho desaťročia k „výrobe úplne čistej energie“, čo zahŕňa obnoviteľné zdroje aj jadrovú energiu.

Veľká časť britskej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov. Krajina už vo veľkom ukončila využívanie uhlia, no stále zostáva závislá na zemnom plyne. Rastúce ceny plynu na celom svete zvyšujú účty za energiu miliónom ľudí v Británii, pripomína agentúra AP.

„Výhodou je, že to bude znamenať, že Spojené kráľovstvo nebude prvýkrát závislé od uhľovodíkov pochádzajúcich zo zámoria so všetkými rozpormi v cenách uhľovodíkov a rizikom, ktoré predstavuje pre vrecká ľudí a pre spotrebiteľa,“ skonštatoval Johnson na výročnom zjazde jeho strany v Manchestri.

Krok vlády privítal aj Greenpeace

Hlavný vedec britského Greenpeace Doug Parr privítal „uvedomenie si“ britskej vlády, že „plyn je potrebné odstrániť z elektrickej sústavy“, ale dodal, že je sklamaný z pokračujúceho záväzku voči jadrovej energii.

Johnson sa usiluje vylepšiť zelené záväzky Spojeného kráľovstva pred nadchádzajúcim klimatickým samitom OSN v škótskom Glasgowe, ktorý sa bude konať koncom októbra. Ako hostiteľ sa britský premiér snaží dosiahnuť, aby ďalší svetoví lídri zvýšili svoje prísľuby znižovania skleníkových plynov, aby svet mohol udržať globálne otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou