Britániu a Nórsko spája najdlhší podmorský kábel, umožní zdieľať energiu z obnoviteľných zdrojov

Veľká Británia a Nórsko uviedli v piatok do prevádzky najdlhší podmorský kábel na svete, ktorý im umožní zdieľať energiu z obnoviteľných zdrojov. Vďaka severomorskému prepojeniu by Spojené kráľovstvo malo do roku 2030 znížiť svoje emisie oxidu uhličitého o 23 miliónov ton, informuje portál Euronews.

Dostatok energie pre 1,4 milióna domácností

Kábel dlhý 720 kilometrov spája mesto Blyth v Northumberlande na severovýchode Anglicka s malou dedinou Kvilldall na juhozápade Nórska. Štartuje s maximálnou kapacitou 700 megawattov (MW), ktorá sa bude postupne zvyšovať, kým o približne tri mesiace nedosiahne 1 400 MW.

Projekt s názvom North Sea Link spoločne prevádzkujú britský elektrárenský podnik National Grid a nórsky správca rozvodnej siete Statnett. Po dosiahnutí plnej kapacity by malo prepojenie poskytovať dostatok čistej elektrickej energie pre 1,4 milióna domácností.

Realizácia projektu trvala šesť rokov

V prípade, že výroba veternej energie v Spojenom kráľovstve bude na vysokej úrovni, ale dopyt po nej nízky, bude možné z britských ostrovov do Nórska vyvážať elektrinu z obnoviteľných zdrojov. V čase, keď bude dopyt v Spojenom kráľovstve silný a výroba veternej energie na nízkej úrovni, bude možné do krajiny naopak dovážať elektrinu vyrobenú v nórskych vodných elektrárňach.

Realizácia projektu trvala šesť rokov a stála zhruba 1,9 miliardy eur.