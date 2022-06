Briti a Holanďania začnú ťažiť plyn v Severnom mori, klimatickí aktivisti takéto "lacné riešenia" kritizujú

Spojené kráľovstvo a Holandsko odobrili nové projekty týkajúce sa zemného plynu v Severnom mori. Britskí regulátori v stredu finálne schválili vývoj nového plynového poľa. Holandská vláda zase vydala povolenia pre spoločný projekt prieskumu plynu s Nemeckom.

Energetická bezpečnosť

Britský minister pre obchod a energetiku Kwasi Kwarteng uviedol, že úrady dali zelenú plynovému poľu Jackdaw, za ktorým bude stáť firma Shell.

„Získajme viac plynu, ktorý potrebujeme, z britských vôd na ochranu energetickej bezpečnosti,“ uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Environmentálna skupina Greenpeace v reakcii na to obvinila vládu zo „zúfalého a ničivého“ konania, ktoré zhorší klimatickú krízu.

Zvýšenie ťažby plynu

Holandsko vydalo povolenia pre nové plynové pole pri jeho severomorskom pobreží na hranici s Nemeckom. Tamojšia vláda uviedla, že ešte čakajú na povolenie z Nemecka na ťažbu plynu v regióne.

„Pred rokom sa nemecká spolková krajina Dolné Sasko rozhodla nevydať povolenia. Teraz robia iné rozhodnutie pre vojnu na Ukrajine,“ uviedla holandská vláda. V prípade schválenia by spoločný projekt mohol produkovať plyn už koncom roka 2024, dodala.

Európske štáty sa snažia získať nové zdroje zemného plynu, ktoré im pomôžu odstaviť sa od dodávok z Ruska. Ekológovia však kritizujú rozhodnutie investovať do fosílnych palív a nie do obnoviteľnej energie, ktorá by menej poškodila planétu.