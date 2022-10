Bude Európa súperiť s Áziou o dodávky plynu? Krajiny EÚ musia počas zimy zredukovať spotrebu a rizikom je aj studená vlna

Európa čelí „bezprecedentnému ohrozeniu“ jej zásob zemného plynu počas nadchádzajúcej zimy v dôsledku toho, že Rusko zastavilo väčšinu dodávok. Kontinent sa tak môže ocitnúť v súperení s Áziou o už beztak obmedzené a drahé dodávky skvapalneného plynu, ktoré prichádzajú loďami. Konštatuje to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Zredukovanie spotreby

Agentúra sídliaca v Paríži vo svojej štvrťročnej správe o plyne, ktorú zverejnila v pondelok, uvádza, že krajiny Európskej únie (EÚ) budú musieť počas tejto zimy, v prípade úplného vypnutia dodávok ruského plynu, zredukovať spotrebu o 13 %.

Veľkú časť tejto redukcie by pritom malo priniesť spotrebiteľské správanie, ako napríklad zníženie termostatov o jeden stupeň alebo upravenie teploty bojlerov, ako aj šetrenia v priemysle a komunálnych službách.

EÚ sa v piatok dohodla na povinnej redukcii spotreby elektriny o najmenej päť percent počas špičky. Z Ruska ešte prúdi plyn cez Ukrajinu na Slovensko a cez Čierne more a Turecko do Bulharska. Ďalšie dve trasy, popod Baltské more do Nemecka a cez Bielorusko do Poľska, sú vypnuté.

Studená vlna

Ďalšie riziko predstavuje studená vlna na konci zimy, ktorá by bola výzvou, pretože zásoby plynu prúdia na konci sezóny pomalšie, keďže je v zásobníkoch menej plynu a teda aj menší tlak. EÚ už naplnila svoje zásobníky na 88 %, teda na viac ako zamýšľaných 80 % pred zimou. Podľa IEA však bude v prípade úplného vypnutia ruských dodávok potrebné naplnenie zásobníkov na 90 %.

Európske vlády nahradili veľkú časť chýbajúcich dodávok z Ruska nákupmi drahšieho skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA alebo Kataru, a tiež prostredníctvom zvýšenia dodávok plynovodom z Nórska a Azerbajdžanu.

Cieľom je zabrániť tomu, aby zásoby klesli až tak, aby vlády museli podnikateľom dávať plyn na prídel. Aby bola zima zabezpečená, mali by zásoby podľa IEA zostať nad 33 %, pretože ak by bolo plynu menej, hrozí jeho nedostatok v prípade spomenutej studenej vlny.