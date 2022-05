Bulharsko sa pridáva k Slovensku a Maďarsku a taktiež by privítalo výnimku z embarga na ruskú ropu

Po Slovensku a Maďarsku by chcelo požiadať o výnimku z embarga Európskej únie na ruskú ropu aj Bulharsko. Balkánska krajina tvrdí, že momentálne je závislá od dodávok z Ruska.

Jedinú bulharskú ropnú rafinériu v blízkosti čiernomorského prístavu vlastní ruský ropný gigant Lukoil, ktorý je aj hlavným dodávateľom paliva v Bulharsku. Vicepremiér Asen Vasilev však novinárom povedal, že rafinéria už spracúva približne 50 % neruskej ropy a teoreticky by mala byť schopná úplne eliminovať ruskú ropu.

„Bulharsko sa technologicky zaobíde bez ruskej ropy, ale to by výrazne zvýšilo ceny paliva. V prípade, že Európska komisia zváži nejaké výnimky, radi by sme to využili, pretože to bude v najlepšom záujme bulharských spotrebiteľov,“ povedal Vasilev.

Rusko minulý týždeň zastavilo dodávky plynu do Bulharska v reakcii na odmietnutie Sofie zaplatiť za plyn v rubľoch. Bulharsko argumentovalo tým, že Rusko porušuje existujúce zmluvy.