Čaká nás zdražovanie benzínov, myslí si analytička

Ceny benzínov v nasledujúcom týždni sa zrejme zvýšia. Podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej je za tým zvyšovanie cien ropy na svetových trhoch. „Od vývoja cien čierneho zlata závisí potom aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Ceny čierneho zlata v predchádzajúcich dvoch týždňoch rástli pod vplyvom optimizmu z novej vakcíny na koronavírus. Preto očakávame, že ceny benzínu na našich pumpách sa v nasledujúcom týždni môžu zvýšiť,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Tankujeme lacnejšie ako vlani a začiatkom roka

Ceny benzínu na našich pumpách minulý týždeň opäť klesli, ale len veľmi mierne. Týždeň predtým bol pokles cien výraznejší, okolo jedného percenta. Cena 95-oktánového benzínu sa minulý týždeň (45. týždeň) znížila o 0,3 % na úroveň 1,164 eura za liter. Ceny 98-oktánového benzínu klesli ešte miernejšie, len o 0,1 %, na úroveň 1,353 eura za liter. Ceny nafty stagnovali na hodnote 0,990 eura za liter.

V porovnaní s úvodom roka, kedy boli ceny pohonných látok najvyššie, je benzín lacnejší o zhruba 11 až 13 % a nafta až o 21 %. „Aj v medziročnom porovnaní sú pohonné látky lacnejšie, konkrétne benzín o 10 až 12 % a nafta až o pätinu,“ doplnila Glasová.

Ropa Brent

Ceny ropy Brent počas minulého týždňa rástli a cena sa vyšplhala až nad úroveň 41 amerických dolárov za barel. Smerom nahor ju podľa analytičky potiahli hlavne predčasné vyhlásenia Donalda Trumpa o tom, že bude víťazom volieb. Čo sa nakoniec ale nestalo a na trhoch do určitej miery opadlo napätie spôsobené neistotou týkajúcou sa výsledkov volieb. „Od víťazstva Joe Bidena si trhy sľubujú, že americkej ekonomike bude poskytnutý rozsiahly finančný balík,“ dodala Glasová.

Ceny Brentu rástli aj počas tohto týždňa, kedy dokonca na chvíľu pokorili aj hladinu 45 dolárov za barel. „Smerom nahor ich tentokrát ťahajú hlavne správy o vysokej účinnosti novej vakcíny na COVID-19, ktorá by sa čoskoro mohla dostať na trh. To by mohlo znamenať uvoľnenie opatrení, opätovné cestovanie a zvýšený dopyt po rope,“ uzavrela Glasová.