Cena plynu padá... Radujme sa. Ale opatrne! (komentár)

Internety zaplavili radostné správy o tom, ako cena plynu padá. Je to pravda? Áno. Je to dôvod na veľkú radosť? Ani zďaleka.

Niektorí energetickí analytici, a že sa dnes rodia hojnejšie ako huby po tohtomesačnom daždi, konštatujú, že cena plynu padá. To je po (a) pravda a je to síce fajn, ale pokiaľ si nepovieme aj (b), tak neúplná pravda je síce stále pravda, ale jednoducho…stále neúplná.

Pod prepad cien sa podpisuje niekoľko javov

Výrazne padajú ceny na spotovom trhu (o desiatky percent) a čiastočne aj pri dlhodobých kontraktoch – pri month-ahead, čiže cenách plynu na najbližší mesiac, je to o 48 percent percent, pričom o year-ahead, čiže cene plynu na najbližší rok, už len o 23 percent percent. Najskôr si povedzme, prečo je to tak, potom, či je to dôvod na radosť.