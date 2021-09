Cena za teplo by sa už meniť nemala, domácnosti si však môžu priplatiť až 10 percent

Nárast cien tepla v budúcom roku pre domácnosti by mal byť na úrovni zhruba 10 percent. Na stretnutí s novinármi to povedal obchodný riaditeľ MH Teplárenský holding Vojtech Červenka. Spoločnosť MH Teplárenský holding, ktorá právne vznikne od začiatku budúceho roka, sústreďuje šesť najväčších štátnych teplární v Košiciach, Martine, vo Zvolene, v Žiline, v Trnave a v Bratislave.

„Teplárenský holding zodpovedne pristúpil k nákupu zemného plynu na ďalšie obdobie. Dnes sa veľmi diskutuje otázka koeficientu Kp, ktorý by dokázal navýšiť cenu tohto primárneho paliva v cene tepla. My v tomto ohľade sme v poriadku. Sledujeme ale aj celosvetový vývoj. Z nášho pohľadu navýšenie nebude dramatické,“ povedal Červenka.

Do konca roka by už štátne teplárne združené v spoločnosti MH Teplárenský holding cenu za dodávku tepla nemali zvyšovať. „Robíme všetky úsporné opatrenia k tomu, aby sme zachovali naše ceny tak, ako boli schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Nie je to ľahká úloha,“ zdôraznil Červenka.

V ostatných dňoch sme svedkami výrazného nárastu cien primárnych energií na trhoch. „V našom prípade hovoríme najmä o zemnom plyne. Dvíhajú sa aj ceny emisných povoleniek. Myslím si ale, že aspoň koniec roka skončí cenovo tak, ako máme naplánované v zmysle výmerov ÚRSO,“ konštatoval Červenka.