Cenová regulácia v slovenskej energetike sa narýchlo zmení, cieľom je chrániť odberateľov pred situáciou na trhoch

Cenová regulácia v slovenskej energetike sa narýchlo zmení. Vláda už prijala novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorou sa rozširuje okruh cenovo regulovaných subjektov, posilňuje sa postavenie dodávateľa poslednej inštancie a podporuje sa rozvoj lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie.

Ministerstvo hospodárstva SR sa rozhodlo urýchlenie prijať novelu zákona o regulácii pre situáciu na európskom trhu s energetickými komoditami, ktorá ohrozuje cenovú dostupnosť dodávok elektriny a zemného plynu.

Právo z regulácie aj vystúpiť

Od apríla tohto roku budú môcť po novom vstúpiť do regulácie cien elektriny a plynu aj zariadenia, ktoré prevádzkujú sociálne služby či bytové domy, ktoré si vyrábajú teplo a teplú vodu prostredníctvom svojej vlastnej kotolne. Doteraz majú nárok na regulovanú cenu elektriny či plynu domácnosti a malé podniky s ročným odberom elektriny najviac 30-tisíc kilowatthodín alebo ročným odberom plynu najviac 100-tisíc kilowatthodín.

Novela zákona však umožní odberateľom elektriny a plynu, ktorí budú mať právo na regulovanú cenu, z regulácie aj vystúpiť, ak to oznámia svojmu dodávateľovi.

„Návrh zákona zavádza aj potrebnú flexibilitu cenovej regulácie prostredníctvom oprávnenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozširovať alebo zužovať rozsah cenovej regulácie podľa situácie na trhu, napríklad v prípade, ak by nastal opačný trend vo vývoji cien energetických komodít a ceny by náhle výraznejšie klesli,“ dodalo ministerstvo hospodárstva.

Podpora rozvoja lokálnych zdrojov

Návrh zákona si ďalej kladie za cieľ okamžite podporiť rozsiahly, ale kontrolovaný rozvoj lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie.

Tie si budú môcť inštalovať koncoví odberatelia elektriny až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity ich odberných miest a využívať predovšetkým na účely vlastnej spotreby, s možnosťou dodávky prebytočnej elektriny do sústavy a s oslobodením od úhrady tarify za prevádzkovanie systému až do 1 000 megawatthodín vyrobenej a spotrebovanej elektriny ročne.

Návrh zákona odstraňuje doterajší limit inštalovaného výkonu lokálnych zdrojov vo výške 500 kilowattov, ako aj ďalší doterajší limit 10 % inštalovaného výkonu lokálneho zdroja pre dodávku prebytočnej elektriny vyrobenej lokálnym zdrojom do sústavy.

Dodávatelia poslednej inštancie

Cieľom návrhu zákona je ďalej posilniť bezpečnosť dodávok elektriny a plynu prostredníctvom inštitútu dodávateľa poslednej inštancie. Za účelom predchádzania špekulatívnym odchodom z trhu zo strany dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu navrhuje ministerstvo zaviesť osobitnú zodpovednosť dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať energie.

Ministerstvo taktiež navrhuje, aby skrachovaný dodávateľ energií bezodkladne ponúkol dodávateľovi poslednej inštancie množstvo elektriny alebo plynu, ktoré zabezpečil pre svojich odberateľov, za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu.

Novelou sa budú zaoberať poslanci

Novela zákona by mala platiť už od 1. apríla tohto roka. Vláda preto schválila aj skrátené legislatívne konanie. Novelou zákona o regulácii v sieťových odvetviach by sa už onedlho mali zaoberať poslanci NR SR.

„Naliehavosť účinnosti zákona je odôvodnená potrebou získať časový priestor na prípravu regulovaných subjektov, ktoré by mali začať obstarávať elektrinu a plyn na kalendárny rok 2023, a to nielen pre súčasný okruh regulovaných odberateľov, ale aj pre rozšírený okruh,“ konštatovalo ministerstvo.