Ceny benzínu a nafty mierne klesli, pokojné obdobie by malo pokračovať

Situácia na našich pumpách sa upokojila a ceny benzínov a nafty sa zastabilizovali. Počas ostatných dvoch týždňov dokonca ceny mierne klesli. Analytička 365.bank Jana Glasová na základe vývoja cien ropy na trhoch predpokladá, že pokojné obdobie bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.

„Očakávame, že v nadchádzajúcich týždňoch bude mať na ropný trh dopad hlavne to, ako sa bude vyvíjať situácia okolo variantu omikron a jeho dopadu na ropný trh. Obmedzenie cestovania počas sviatkov kvôli šíreniu nového variantu tiež môžu utlmiť rast cien ropy. Na základe aktuálneho vývoja na ropnom trhu očakávame, že ceny na našich pumpách by sa budúci týždeň výraznejšie meniť nemali,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Oproti minulému roku si stále priplácame

V 49. tohtoročnom týždni sa ceny 95 aj 98-oktánového benzínu medziročne znížili o 0,9 % respektíve o 0,7 %. Prvý menovaný tak dosiahol priemernú cenu 1,473 eur za liter a ceny 98-oktánového benzínu úroveň 1,665 eur za liter. Ceny nafty sa taktiež znížili, a to o 0,4 %, na úroveň 1,375 eur za liter.

Za benzín aj naftu si ale oproti minulému roku stále výrazne priplácame. Benzín 95 je drahší o zhruba 25 % ako vlani a benzín 98 o 22 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 32 % drahšia ako vlani.

Zmiernenie obáv z omikronu

Ceny ropy Brent od začiatku novembra postupne klesali. Minulý týždeň už opäť mierne vzrástli do pásma 73 až 76 amerických dolárov za barel. Vplyv na to malo podľa analytičky zmiernenie obáv z omikronu a aj skomplikovanie rokovaní o jadrovom programe s Iránom. „Iránska ropa tak zrejme tak skoro na trh nepribudne. A ruku k dielu pridala aj Saudská Arábia, ktorá zvýšila ceny ropy dodávanej do USA a Ázie,“ podotkla Glasová.

Počas tohto týždňa sa ceny ropy hýbali v podobnom rozpätí, a teda 73 až 75 dolárov za barel. Na začiatku týždňa skôr klesali, pod vplyvom pribúdajúceho počtu chorých v Európe a pod vplyvom nových protipandemických opatrení. To spomaľuje dopyt po rope. „Okrem toho, Medzinárodná agentúra pre energiu IEA očakáva, že v budúcom roku bude ponuka ropy na trhu prevyšovať dopyt. V závere tohto týždňa bola ropa mierne podporená správami o silnom raste dopytu po benzíne v Spojených štátoch,“ konštatovala Glasová.