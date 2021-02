Ceny elektriny prudko rastú, sú za tým historicky drahé emisné povolenky

Trhové ceny elektriny začiatkom februára opäť prudko narástli. Na európskej EEX burze sú o 10, respektíve o 6 eur vyššie, než sa predpokladalo v prognózach. S dodávkou elektriny v roku 2022 na Slovensku v základnom zaťažení zatvorila cena elektriny v utorok na 55,47 eura za megawatthodinu. Hoci analytici odhad cien mierne podstrelili, nárast sa dá podľa konateľa spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby Martina Kumpana logicky vysvetliť situáciou z posledných mesiacov.

Drahé emisie

„Ceny elektriny sa hýbu viac-menej v súlade s tzv. KPI vzorcom. Ide o vzťah medzi cenou elektriny a komoditami – uhlie, plyn a emisné povolenky. Ak rastie cena komodít, rastie aj cena elektriny,“ vysvetlil pre agentúru SITA Kumpan. Sú to podľa neho práve povolenky, čo elektrinu ťahá výraznejšie nahor. Kým v decembri prelomili emisné povolenky hranicu 30 eur za tonu, vo februári dokonca prvý raz v histórii zatvorili obchodovanie na burze s hodnotami nad 40 eur za tonu.

Na krátkodobom trhu môžu za rast cien elektriny podľa Kumpana najmä nepriaznivé poveternostné podmienky v Nemecku, podpriemerné teploty a trvalé odstavenie významného množstva uhoľných zdrojov v Nemecku. „Na forwardovom trhu (roky 2022 a 2023) treba hľadať príčinu rastu cien elektriny v stúpajúcej cene emisných povoleniek,“ dodal Kumpan s tým, že za rastom cien emisných povoleniek je prijatie cieľa znížiť emisie v roku 2030 na 55 % hodnoty z roku 1990. „K tomu sa pridalo nezvyčajne dlhé obdobie bez aukcií povoleniek a tiež spomínané studené vlny počasia. Na ne reagovali aj ceny uhlia a predovšetkým plynu,“ doplnil.

Panuje neistota

Ďalší vývoj je momentálne podľa analytikov veľmi náročné predpovedať. Na trhu by mala podľa Kumpana panovať neistota, a to z viacerých dôvodov. „Očakáva sa viacero dôležitých debát na Európskom fóre. Diskutovať sa bude napríklad o znížení počtu voľne pridelených povoleniek do budúcich rokov, o tzv. uhlíkovom cle, ale aj o detailoch k dosiahnutiu 55 % cieľa. Taktiež bolo ohlásené omeškanie voľného pridelenia povoleniek, takže spoločnosti nebudú presne vedieť na čom sú. Tieto správy by mali aj naďalej viesť k veľkému kolísaniu cien,“ uzavrel Kumpan.