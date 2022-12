Ceny energií budú vysoké ešte tri až päť rokov, životná úroveň by podľa Kažimíra nemala klesať

Ceny energií budú vysoké ešte tri až päť rokov. Predpokladajú to guvernéri európskych centrálnych bánk.

Úroveň cien energií

„V rámci Európskej centrálnej banky a aj ostatní guvernéri centrálnych bánk predpokladáme, že ceny energií by síce mali klesnúť na svojej dynamike, ale úroveň cien energií by mala zostať vysoká najbližších tri až päť rokov. S touto realitou tu zrejme treba rátať,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Nič nie je zadarmo

Životná úroveň v budúcich rokoch by už nemala podľa šéfa NBS výrazne klesať, očakáva mierny rast v ďalších rokoch.

„No treba si uvedomiť, že nič nie je zadarmo. Plán je poznamenaný stále vysokou neistotou, je tu politická neistota plniť niektoré politické sny. Vzhľadom na to, na plán, ktorý je na stole, je síce ambiciózny z pohľadu zabrzdenia rastu cien, ale je príliš nákladný na to, aby sme si ho mohli dovoliť v ďalších rokoch. To, čomu nedovolíme preniesť do regulovaných cien v budúcom roku, trhové ceny, ak sa neprenesú do regulovaných cien v budúcom roku v takej miere, ako by sme možno očakávali, tak o to viac budú rásť ceny energií v rokoch ďalších. To je proste tak,“ podotkol Kažimír.