Ceny energií už nebudú diktovať úradníci. Slovensko čaká deregulácia

Slovenskí odberatelia energií sa musia pripraviť na postupné zavádzanie deregulácie cien energií. V rozhovore pre portál vEnergetike.sk a agentúru SITA to potvrdil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. „V rámci transpozície zimného energetického balíčka nastavíme aj postupnú dereguláciu, tak, ako to máme aj v programovom vyhlásení vlády,“ povedal Galek. Zimný energetický balíček Európskej únie by malo Slovensko implementovať do svojej legislatívy už v tomto roku.

Ceny energií klesnú

Ceny elektriny či plynu pre domácnosti či malé podniky, ktorým ešte stále určuje cenu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), v tomto roku klesnú. Na lacnejšie energie sa môžu tešiť aj firemní odberatelia. Štátny tajomník priznáva, že pokles cien energií nie je iba zásluhou regulačného úradu či nejakého umelého zásahu štátu do cenovej regulácie.

„Viaceré zložky koncových cien energií na budúci rok poklesnú. Nebudem sa chváliť cudzím perím, keďže najväčšiu zásluhu na tom má vývoj na trhu, avšak dovolím si povedať, že v tomto roku sa nám podarilo urobiť viacero krokov, ktoré do budúcnosti zabezpečia, aby tieto ceny boli čo najviac spravodlivé, transparentné a trhové,“ podotkol Galek.

Prvým dôležitým krokom za cestou spravodlivejších cien energií bola podľa neho výmena vedenia ÚRSO. Tým sa totiž podľa tajomníka zabezpečilo odpolitizovanie tohto úradu a o niekoľko úrovní sa zvýšila aj jeho odbornosť a prístup. „Tiež sa nám podarilo do zákona zaviesť otvorenú reguláciu, teda povinnosť zverejňovať cenové návrhy, vrátane vstupov a priebehu cenového konania pre všetky regulované monopolné subjekty,“ uzavrel Galek.

O deregulácii treba diskutovať

O potrebe diskutovať o postupnej deregulácii cien energií hovoril koncom septembra aj predseda ÚRSO Andrej Juris. „Radi by sme otvorili debatu o rozsahu regulácie. Vidíme nesúlad pri definícii zraniteľného odberateľa. Je to veľmi komplexná téma. Treba nastaviť rovnováhu,“ povedal na druhej online konferencii Smart NRG Forum predseda ÚRSO Andrej Juris, ktorý by chcel odbornú diskusiu otvoriť už v prvom polroku tohto roka. Podľa regulátora, v súčasnosti sa cenová regulácia pri dodávkach elektriny a plynu ukazuje ako neopodstatnená pri malých a stredných podnikoch, ako aj pri odberateľoch, ktorí už majú nainštalované inteligentné merače.