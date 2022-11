Ceny palív by mali ešte zlacnieť, zmeniť by sa to má počas vianočných sviatkov, očakáva analytička

Pokles cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mal pokračovať. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová. Zlacňovanie by sa však mohlo zastaviť počas vianočných sviatkov.

„Vzhľadom na vývoj na ropnom trhu by mohli pohonné látky opäť zlacnieť, a to hlavne v tom prípade, ak sa ceny ropy budú ďalej držať pod 90-dolárovou hladinou. Vývoj na ropnom trhu bude závisieť hlavne od toho, ako budú trhy ďalej vnímať obavy z recesie globálneho hospodárstva, vývoj dopytu, lockdowny v Číne a začiatok zimnej vykurovacej sezóny. Neskôr s príchodom vianočných sviatkov však môže rásť dopyt po pohonných látkach, keďže ľudia budú viac cestovať, čo môže opäť zatlačiť na rast cien,“ povedala Glasová.

Výrazne zlacnela aj nafta

Podľa údajov Štatistického úradu SR za 46. tohtoročný týždeň ceny benzínov na našich pumpách výrazne klesli. Stalo sa tak po predchádzajúcich dvoch týždňoch stagnácie.

Liter 95-oktánového benzínu sa minulý týždeň predával za priemernú cenu 1,670 eur a v týždňovom porovnaní sa jeho cena znížila o 3,2 %.

Liter 98-oktánového benzínu dosiahol úroveň 1,854 eur a jeho cena sa oproti predchádzajúcemu týždňu taktiež výrazne znížila, a to o 3,5 %. Významný pokles zasiahol aj ceny nafty, ktorá zlacnela o 3,5 % na priemernú úroveň 1,804 eur za liter.

V medziročnom porovnaní si však za benzín a naftu stále priplácame. Benzín 95 je drahší zhruba o 11 % ako vlani a benzín 98 približne o 10 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 29 % drahšia ako vlani.

Trh ovládajú obavy

Počas minulého týždňa sa ropa zlacňovala a dostala sa do pásma 88 až 94 amerických dolárov za barel. Aj tento týždeň mieria jej ceny smerom nadol.

Ešte začiatkom týždňa sa ropa Brent nachádzala na úrovni okolo 88 dolárov za barel, aktuálne už ale atakuje hranicu 85 dolárov za barel.

Pod zlacňovanie ropy sa podľa analytičky podpisuje hlavne to, že na trhoch opäť prevládli obavy z toho, že v Číne sa začal výraznejšie šíriť COVID-19 a tamojšia vláda opäť zavádza protipandemické opatrenia a lockdowny. Trhy sa teda obávajú poklesu dopytu po rope, keďže Čína je jej najväčším dovozcom.

„Okrem toho, čoskoro začne platiť embargo Európskej únie na dovoz ruskej ropy a skupina G7 navrhla zaviesť cenový strop na ruskú ropu. To bude mať ale zrejme len minimálny vplyv na trhy, nakoľko strop bude vyšší, ako sa pôvodne očakávalo. Výpadok v dodávkach ropy na trh tak pravdepodobne nehrozí. No a dlhodobo je ropa tlačená nadol obavami z recesie globálnej ekonomiky, ktorá by viedla aj k poklesu dopytu po nej,“ konštatovala Glasová.