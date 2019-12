Ceny plynu budú zmrazené len do konca vykurovacej sezóny

Nezvyšovanie cien zemného plynu pre zákazníkov Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), o ktorom v stredu rozhodla vláda, platí len do konca vykurovacej sezóny. Upozorňujú plynári zo štátneho podniku. Vykurovacia sezóna pritom podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva končí posledný májový deň, respektíve pokiaľ vonkajšia teplota je počas dvoch za sebou nasledujúcich dní vyššia ako 13 stupňov Celzia.

Ceny platné v tomto roku

„Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti, Ministerstva hospodárstva SR, nebudeme vo vykurovacom období 2019/2020 uplatňovať maximálne ceny zemného plynu pre domácnosti, ktoré nám schválil Úrad pre reguláciou sieťových odvetví (ÚRSO),“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SPP Ondrej Šebesta. SPP bude počas tejto vykurovacej sezóny teda uplatňovať ceny za dodávku plynu pre domácnosti platné v roku 2019. „Prijmeme potrebné rozhodnutie o cenách za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2020 v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a tak, aby nepredstavovalo žiadnu administratívnu záťaž pre zákazníkov,“ dodal Šebesta.

Na elektrinu nemysleli

Vláda na svojom stredajšom rokovaní rozhodla, že SPP, ktorého jediným akcionárom je štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva, od nového roka nezvýši ceny plynu pre slovenské domácnosti. ÚRSO pritom schválil priemerné zvýšenie cien za dodávku plynu o necelých 5 %. Vládny kabinet nateraz nerozhodol napríklad aj o zmrazení cien elektriny. SPP totiž už niekoľko rokov predáva domácnostiam okrem plynu aj elektrinu. Ministerstvo hospodárstva sa k tomu vyjadrovať nechcelo.

Štátni plynári budúci rok predpokladajú výrazné posilňovanie postavenia SPP na trhu s elektrickou energiou a taktiež vo zvyšovaní objemu obchodovania s plynom a elektrinou na medzinárodných trhoch. „SPP od roku 2020 rozšíri svoje doterajšie činnosti o ďalšiu, zelenú ekologickú líniu ako výkupca elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a stane sa tak plnohodnotným poskytovateľom zelenej energie,“ konštatoval Šebesta.

Diskriminačné kroky vlády?

Západoslovenskí energetici z firmy ZSE Energia nevidia dôvod komentovať rozhodnutie vlády a následné kroky najväčšieho dodávateľa plynu. „Cenové rozhodnutie ÚRSO určuje maximálne ceny pre všetkých účastníkov trhu. V prípade, ak sa SPP rozhodne stanoviť nižšie ceny, nemáme dôvod toto rozhodnutie komentovať. Naša spoločnosť má v súčasnosti platné cenové rozhodnutie aj cenníky na rok 2020. V tejto chvíli nepoznáme všetky detaily, až po ich analýze môžeme rozhodnúť o ďalšom postupe,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

Druhý najväčší dodávateľ plynu na Slovensku, spoločnosť innogy Slovensko, považuje kroky vlády za diskriminačné a narúšajúce hospodársku súťaž. „Na ktoromkoľvek trhu, ak by mohol mať dominantný dodávateľ takúto možnosť, určite by to bolo považované za zneužitie jeho postavenia,“ konštatovala pre agentúru SITA špecialistka komunikácie spoločnosti innogy Slovensko Katarína Šulíková.