Ceny pohonných látok by mali stagnovať, prípadne mierne stúpnuť

Analytička Poštovej banky Jana Glasová však v budúcom týždni nevylúčila ani možný mierny nárast cien pohonných látok.

Veľký pohyb v cenách benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach sa neočakáva. Analytička Poštovej banky Jana Glasová pre agentúru SITA uviedla, že nasledujúci týždeň by mali ceny spomínaných pohonných látok stagnovať, respektíve mierne sa zvýšiť. „Podpisovať sa pod to bude hlavne to, ako sa bude ďalej vyvíjať konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom, prípadne obavy zo spomaľovania globálnej ekonomiky a teda aj dopytu po rope,“ dodala Glasová.

Priemerné ceny pohonných látok v minulom týždni, v porovnaní s tým predchádzajúcim týždňom, mierne vzrástli. Ide o prvý nárast cien benzínov a nafty po štyroch týždňoch, počas ktorých ceny pohonných látok na našich pumpách klesali. Cena 95 oktánového benzínu sa zvýšila o 0,4 % a 98 oktánový benzín sme tankovali drahšie o 0,7 %. Najvýraznejšie sa zvýšili ceny nafty, a to o 1,7 %.

Svoje robí geopolitika

V úvode uplynulého týždňa tlačil ropu smerom nahor konflikt medzi USA a Iránom. „USA zavádza nové tvrdšie sankcie voči najvyšším iránskym predstaviteľom z dôvodu nedávneho zostrelenia amerického dronu nad Hormuzským prielivom. Aj napriek tomu sa Trump vyjadril, že nemá v pláne konflikt s Teheránom a veľmi rád dosiahne dohodu, avšak za podmienky, že Irán prestane podporovať terorizmus,“ podotkla Glasová.