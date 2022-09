Ceny silovej elektriny budú na Slovensku v najbližších rokoch suverénne najnižšie, šéf elektrární sa však obáva o priemysel

Slovenské domácnosti budú mať v budúcom roku suverénne najlacnejšiu silovú elektrinu v celej Európe. Ako uviedol na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček, podnik plánuje dodržať s vládou podpísané memorandum, vďaka ktorému dostanú domácnosti silovú elektrinu v budúcom a v ďalšom roku za 61 eur za megawatthodinu.

„Je to absolútne bezprecedentné. Bude to suverénne najnižšia cena elektriny v celej Európe pre domácnosti,“ povedal Strýček.

Čaká sa na súhlas Eurokomisie

Slovenské elektrárne sa zaviazali dodať domácnostiam 6,15 terawatthodín silovej elektriny (tvorí necelú polovicu z koncovej ceny elektriny – pozn. red.) v budúcom a ďalšom roku za zastropovanú cenu 61 eur za megawatthodinu.

Tento krok však ešte musia okrem Európskej komisie schváliť aj banky, ktoré elektrárňam napožičiavali peniaze. „Robíme všetky kroky na to, aby sme získali notifikáciu od Európskej komisie a povolenie bánk, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli tých 6,15 terawatthodín elektriny predať za neštandardnú cenu,“ podotkol Strýček.

Problém vidí slovenský dominantný výrobca elektriny s cenami elektriny pre priemysel. „Jedna vec je mať lacnú cenu elektrinu pre domácnosti, ale druhá vec je, aby tí ľudia mali aj kde pracovať. Ten priemysel musíme v Európe vyriešiť. Je nemožné, aby si v súčasnosti priemysel v Európe kupoval elektrinu za 550 eur za megawatthodinu a bol by ešte schopný predávať svoje výrobky,“ zdôraznil Strýček.

Enormne drahý plyn

Podľa šéfa Slovenských elektrární by mala Európska únia riešiť v boji s drahými energiami príčinu a príčinou sú vysoké ceny plynu.

„V elektroenergetike je iba 5 % elektriny vyrobenej z elektrární, ktoré spotrebúvajú na výrobu elektriny plyn. To znamená, keby sme zadotovali týchto 5 % výroby dajme tomu na úroveň 200 eur a zvyšok by sme doplácali týmto elektrárňam, lebo by museli kupovať drahší plyn, aby mohli vyrobiť tú elektrinu, tak automaticky by cena elektriny klesla na 200 eur. Tá plynová elektráreň je totiž tá záverečná, tá najdrahšia, ktorú potrebujeme spustiť vtedy, keď potrebujeme uspokojiť dopyt. Je to najlacnejšie riešenie, ktoré však nevyhovuje napríklad Nemecku, ktoré spotrebuje ďaleko viac plynu,“ konštatoval Strýček.