Ceny tepla nemilo prekvapili tisícky domácností v Poprade, mesto je v rámci východného Slovenska na chvoste rebríčka

Zvýšená cena energií v stredu rozvírila debatu počas zasadnutia mestského zastupiteľstva v Poprade. Ešte v jeho úvode poslanec Igor Wzoš podal návrh na doplnenie kontrol hlavnému kontrolórovi mesta v Popradskej energetickej spoločnosti (PES), ktorá od roku 2017 dodáva teplo a teplú vodu v meste. Zároveň navrhol odvolať troch členov dozornej rady spoločnosti, ktorí podľa neho nedostatočne zastupujú záujmy mesta a jeho obyvateľov.

Žiaden z návrhov však v hlasovaní neprešiel. Podľa poslanca spoločnosť obstarala plyn za oveľa vyššie sumy než iní výrobcovia tepla. V súčasnosti platí mesto za teplo 101 eur za jeden megawatt. Konateľka spoločnosti Silvia Šifrová tvrdí, že firma nepochybila a mesto je s cenou na úrovni priemeru Slovenska.

Ceny mali rásť každý mesiac

„Cena tepla posledné mesiace nemilo prekvapila 14-tisíc domácností, prekvapila ďalšie subjekty, ktoré dnes odoberajú teplo od Popradskej energetickej spoločnosti, prekvapila popradské školy. Myslím si, že by stálo za úvahu, aby hlavný kontrolór prišiel do mestskej firmy a v zmysle zákona skontroloval všetky veci, ktoré má hlavný kontrolór robiť z pohľadu efektívnosti a hospodárnosti, a účelnosti, keďže sa to týka aj mestského majetku,“ poznamenal v úvode Wzoš.

Podľa jeho slov bola na začiatku cena plynu 16,50 eura za megawatt, na konci roka to už bolo 80 eur. Každý mesiac tak podľa neho cena rástla o desať percent. Ako ďalej povedal, nezaregistroval, že by na to PES a jej dozorná rada, v ktorej sú zastúpení aj poslanci mestského zastupiteľstva, zareagovala.

Vyššie náklady ako v Bratislave

Nákup tepla za vyššiu sumu kritizovala aj poslankyňa Helena Mezenská. „Dnes má na svedomí vedenie PES, že spomedzi miest patríme pomaly do tej najhoršej kategórie, čo sa týka zdražovania cien tepla,“ uviedla, pričom sa odvolala na čísla energetických spoločností v Nitre a Bratislave. „Nepomerne, možno stonásobne vyššie budú mať náklady na teplo občania v Poprade ako v mestách, pre ktoré sme my boli niekedy príkladom,“ skonštatovala.

Konateľka spoločnosti Silvia Šifrová, ktorá na toto miesto nastúpila v októbri minulého roka, je presvedčená o tom, že PES žiadne svoje povinnosti nezanedbala. „Sme regulovaným subjektom, my si cenu neurčujeme, určuje nám ju Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Podali sme cenový návrh, ktorý musí byť v súlade so zákonom o cenovej regulácii tepelnej energetiky. Žiadne povinnosti sme v tejto firme nezanedbali, za tým si stojím,“ poznamenala počas zasadnutia.

Spravovanie aj z pohľadu akcionára

Podľa Wzoša však niektorí výrobcovia zareagovali včas a dnes dodávajú plyn za polovicu toho, čo mestská spoločnosť. „Túto spoločnosť sme zakladali preto, aby zisky neodtekali do Francúzska, a tak sa aj stalo. Je potrebné ju ale spravovať nielen z pohľadu konateľa, ale z pohľadu akcionára,“ uviedol. Poukázal pri tom na Základnú školu Francisciho, ktorá je odpojená od centrálneho zdroja tepla.

„Kým Popradská energetická spoločnosť nakúpila v októbri za 41,50 eur za megawatt, táto škola nakúpila ešte pred letom za 18,50 eura. To znamená, že bolo potrebné uplatniť gazdovský rozum, vtedy by sme toho plynu mali dostatok pre všetkých za primeranú cenu,“ uviedol. Spomenul neďaleké mesto Kežmarok, ktoré má podľa neho v porovnaní s Popradom cenu zhruba o polovicu nižšiu.

Poprad je na konci rebríčka

Šifrová následne poukázala na ceny tepla v mestách východného Slovenska. Poprad je podľa jej slov na konci rebríčka. „Porovnávala som mestá obdobné Popradu, napríklad Rožňava má cenu 120 eur za megawatt, Svidník 113, Košice 106, Michalovce 105, Prešov 103, Svit 103, Stará Ľubovňa 102,“ vymenovala. Zároveň skonštatovala, že mesto Poprad je cenou na úrovni priemeru Slovenskej republiky.

Vznik Popradskej energetickej spoločnosti schválili mestskí poslanci na aprílovom zastupiteľstve v roku 2016. Spoločnosť sa tak stala od 1. januára 2017 dodávateľom tepla a teplej vody v meste Poprad. Jej hlavnou úlohou je zásobovať teplom a teplou úžitkovou vodou približne 14-tisíc domácností, jedenásť školských zariadení a ďalšie zariadenia napojené na systém centrálneho zásobovania teplom v Poprade a v jeho okolí.