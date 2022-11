Česko má troch záujemcov o výstavbu nového jadrového reaktora v Dukovanoch, ruská aj čínska firma dostali stopku

Ponuky na výstavbu nového reaktora v českej jadrovej elektrárni Dukovany predložili tri spoločnosti, a to americko-kanadská firma Westinghouse, francúzska EdF a juhokórejská spoločnosť KHNP. Informovala o tom v stredu česká štátna energetická skupina ČEZ.

Ponuky bolo možné podávať len do 30. novembra. Konečné ponuky majú uchádzači predložiť do záveru septembra budúceho roka a víťaza tendra oznámia v roku 2024. Nový reaktor by mal byť v prevádzke od roku 2036.

Česká vláda v skoršej časti tohto roka zo súťaže o výstavbu nového jadrového reaktora vylúčila ruský energetický gigant Rosatom a čínsku spoločnosť CNG, pričom to vysvetlila bezpečnostnými dôvodmi. Vláda v marci odhadla, že náklady na výstavbu reaktora budú približne šesť miliárd eur, ale definitívna suma by sa pre vysokú infláciu mohla zmeniť.